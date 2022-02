Rostock/Schwerin

Findet an Kitas und Schulen im Nordosten eine geplante Durchseuchung statt? Zumindest die extrem hohen Zahlen der gemeldeten Infektionen von Kindern und Jugendlichen sprechen eine klare Sprache: Nirgends gibt es so viele Corona-Fälle wie unter den Null- bis Zwölfjährigen.

Vor allem in Schwerin und Nordwestmecklenburg sind die Inzidenzen von Kindern und Jugendlichen extrem hoch. Bei den bis Fünfjährigen liegt die Inzidenz im Nordwestkreis derzeit bei über 2000, bei den Sechs- bis Elfjährigen bei über 5420, in Schwerin sogar bei über 5500. Auch in der Hansestadt Rostock sind die Zahlen für Schüler und Kita-Kinder extrem hoch. Die Gesamtinzidenz der 0- bis 17-Jährigen liegt bei etwa 2410.

Viele Kitas in MV voll von Omikron-Welle erwischt

Viele Kitas im Land wurden bereits voll von der Omikron-Welle erwischt. „Wir haben bei einer Kita schon Notbetreuung“, sagt Susann Wieland, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan. Dort müssen sogar beide Elternteile in systemrelevanten Berufen arbeiten, damit das Kind in die Einrichtung kommen darf. Im Landkreis Vorpommern-Rügen meldeten in der vergangenen Woche 53 Kitas Coronafälle bei Erziehern und Kinder. Mehrere Einrichtungen waren laut einer Kreissprecherin bereits komplett geschlossen.

Rostocks Schul- und Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) hatte seinen Unmut über die extrem hohen Fallzahlen in den Einrichtungen in den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook öffentlich gemacht, kritisiert klar seine Parteifreundin und Bildungs- und Kita-Ministerin Simone Oldenburg. Bockhahn schreibt: „Ich muss akzeptieren, dass es keine strengen Maßnahmen und keinen Lockdown gibt. Diejenigen, die das zu entscheiden hätten, wollen das nicht. Aber erklärt mir nicht, dass hier nicht gezielt Durchseuchung insbesondere von Kindern stattfindet oder zumindest billigend in Kauf genommen wird. Ich halte das für verantwortungslos und falsch.“

Ministerin: Pandemie in Schulen nicht mehr so stark

Ministerin Simone Oldenburg reagierte auf OZ-Anfrage zum Thema nicht, hält aber weiterhin am Präsenzunterricht in den Schulen fest. Zum Beginn der Winterferien am Freitag sagte sie: „Die Corona-Pandemie hat sich in diesem Schulhalbjahr erstmals nicht so stark wie in den vergangenen Jahren ausgewirkt.“

Kommentar zum Artikel: Corona in MVs Kitas und Schulen: Rekordzahlen mit Ansage – zulasten der Kinder

Die Zahlen sprechen allerdings eine andere Sprache: Die Gesamtinzidenz in MV für Sechs- bis Elfjährige, also schulpflichtige Kinder, lag am Wochenende bei 4261. Und das sind nur jene, die nachweislich positiv getestet sind. Hinzu kommen viele Kinder, die als Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne sind.

Typischer Winterinfekt mit Fieber?

Steffen Büchner, Sprecher des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte in MV, sagt: „Das Thema ,gewollte Durchseuchung’ wäre ein Wagnis. Der Kinder- und Jugendärzteverband MV steht aber nach wie vor dazu, Schulen und Kitas so lange wie möglich offen zu halten.“

Problematisch sei aber, dass die vielen infizierten Kinder die Infektion auch auf ungeimpfte Erwachsene übertragen können. „Die Gesamtzahlen können uns noch auf die Füße fallen, wenn sie weiter steigen – auch wenn eine Infektion mit Omikron milder verläuft“, sagt Büchner.

Von Michaela Krohn