Born

Marinade war gestern, Chutneys und Dips sind in: Christian Becker, der Geschäftsführer vom Erlebnishof „Gut Darß“ in Born auf dem Darß, ist leidenschaftlicher Grill-Profi, Fleischesser, Tierfreund und weiß: „Ein Tier hat sehr viel mehr zu bieten als seine beiden Filetstücken.“ Im Jahr 2021, in dem auf Nachhaltigkeit und Tierwohl geachtet wird, verrät der 43-Jährige die Grilltrends des Jahres.

Dutch Oven: Die Niederländer erfanden ihn

Für ihn ist der Dutch Oven eine riesige Bereicherung beim Grillen. Der Feuertopf wird auf seinen drei Beinen einfach auf dem Grill, oder auch auf einer anderen Feuerstelle, platziert und sorgt ohne viel Aufwand für neue Variationen von der Feuerstelle. Der Dutch Oven ist hierzulande wohl noch immer ein Geheimtipp, dabei bereiteten beispielsweise Cowboys ihr Essen schon im frühen 18. Jahrhundert in ihm zu. Die Niederländer erfanden den Feuertopf. Und da er so praktisch und unkompliziert ist, verbreitete er sich in der Zeit der Kolonialisierung in der ganzen Welt.

Christian Becker platziert sechs Grillbriketts auf dem geschlossenen Deckel des Oven. Sechs weitere im Grill erhitzen die Unterseite des Topfes. „So wird das Fleisch gleichzeitig von beiden Seiten erhitzt. Er lüftet den Deckel und eine Lammhaxe verströmt appetitlichen Duft. „Das Fleisch wird in ihm so zart gegart, dass es sich quasi von allein vom Knochen löst und im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergeht.“

Im Dutch Oven werden die Lammhaxen zart gegart. Quelle: Christian Rödel

Als „sensationell“ beschreibt Christian Becker den Geschmack. Doch man muss für ihn ein paar Stunden Zeit einplanen. Da in dem Feuertopf nur Temperaturen von 50 bis 60 Grad herrschen, braucht das Fleisch vier bis fünf Stunden, um den perfekten Geschmack zu entfalten. Dafür sei der Aufwand gering. „Man kann nichts verkehrt machen und muss wahrlich kein Koch sein, um das hinzubekommen.“ Brust- und Schulterfleisch von Rind, Büffel oder Reh, die eigentlich nicht zu den Edelfleischteilen gehören, werden im Dutch Oven zu exquisiten Gerichten (Rezept siehe Infokasten).

Ganz einfach sei es außerdem, Pulled Pork in ihm herzustellen. Der Genuss-Griller gibt eine Schweineschulter, eine Zwiebel und Gemüse seiner Wahl in den Dutch Oven und lässt das Fleisch ein paar Stunden garen. Danach einfach das zart gewordene Fleisch mit zwei Gabeln zerteilen und fertig ist das Pulled Pork. „Funktioniert natürlich genauso gut mit anderen Fleischsorten“, sagt Becker.

So gelingt die Lammhaxe Drei kleine Flaschen (0,33 Liter) Schwarzbier (oder wahlweise Pils) in den Dutch Oven geben. Zwei Esslöffel Salz, zwei Esslöffel Pfeffer und zwei Esslöffel Paprikapulver mit Öl vermischen und vier Lammhaxen mit dem Sud einreiben. Eine Gemüsezwiebel und ein Bund Suppengemüse, Paprika und Champignons zum Fleisch in den Oven geben und das Ganze von oben und unten vier bis fünf Stunden lang köcheln lassen. Fleisch und Gemüse können je nach Geschmack variieren.

Tipps und Rezepte aus Südamerika

Er holte sich seine Tipps und Rezepte auch auf seinen Reisen nach Südamerika. Von Marinaden und fertig eingelegtem Fleisch aus dem Supermarkt um die Ecke hält der Feinschmecker nichts. „Die sind hoffnungslos überwürzt. Der Trend geht eindeutig zurück zum Ursprünglichen.“ Christian Becker rät, frisches Fleisch kaufen und sich über die Tierhaltung informieren. „Mit grobem Pfeffer und grobem Salz würzen, dazu frisches Gemüse und ein Baguette und den ursprünglichen Geschmack des Fleisches genießen.“

Lieber Dips statt Marinade

Anstelle von Marinaden empfiehlt der Handelsfachwirt einen selbst gemachten Dip: Sanddorngelee mit Salz und Zucker abschmecken und Mayonnaise dazu geben. „Fertig ist das Fresspulver. Es ist nicht zu süß und nicht zu sauer und passt hervorragend zu Grillfleisch.“ Nur bei Wild macht er eine Ausnahme und legt das Fleisch eine Nacht lang ein – aber nur unter Zugabe der „geheimen“ Zutat Zimt: „Zimt und eine Wildgewürzmischung in Milch geben und das Fleisch eine Nacht in dem Sud ruhen lassen. Der Zimt nimmt dem Wild seinen kräftigen Geschmack und macht ihn sanfter.“ Und noch ein Tipp vom Profi: „In Brasilien schneiden die Menschen die verschiedenen Fleischsorten nach dem Grillen in dünne Streifen – nach dem Vorbild von Tapas. So können die Gäste alles probieren, ohne dass sie Gefahr laufen, während des Grillabends zu platzen.“

Ein Dutch Oven ist übrigens schon ab 50 Euro erhältlich.

Von Carolin Riemer