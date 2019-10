DHL-Pakete in Rostock geplündert: So kommen die Online-Shopper an ihr Geld

Rostock

Es passiert jeden Tag hunderttausende Male: Jemand bestellt etwas im Internet. Der Zusteller gibt das Paket in der Nachbarschaft ab. Doch wer zahlt den Schaden, wenn es dort verschwindet? Diese Frage stellen sich gerade Dutzende Menschen im Rostocker Hansaviertel. Sie wurden von DHL darüber informiert, dass ihre Sendungen in einer Änderungsschneiderei hinterlegt wurden. Erhalten haben sie ihre Lieferungen dort allerdings nicht.

Grund: Diebe hatten in der Nacht zum Donnerstag das Schloss des kleinen Ladens aufgebohrt. Etwa 15 Pakete nahmen sie mit. Weitere 30 schlitzten sie auf und entwendeten, was sie für gut befanden – darunter auch teures Handyzubehör. Statt einer schnellen Schadensregulierung begann für die Empfänger ein Rätselraten darüber, wer nun zuständig ist.

Pakete werden gestohlen: Wer haftet für den Schaden?

Ihre Sendung ist da! Den gelben Schein mit dieser Nachricht fand Frank Kühn (Name von der Redaktion geändert) Ende September in seinem Briefkasten. Der 34-Jährige hatte bei verschiedenen Händlern Zubehör für sein Auto bestellt. Die Beträge wurden bereits abgebucht, insgesamt etwa 500 Euro. Als er die fünf Pakete abholen will, teilt ihm die Schneiderin Lan Anh Nguyen mit, dass zwei gestohlen und drei beschädigt worden seien. Im Fall von Kühn sind nur die günstigen Artikel verschwunden. Die Diebe erkannten den Wert der Waren offenbar nicht.

Durch die Schaufenster sind die vielen Pakete, die täglich in der Änderungsschneiderei abgegeben werden, gut zu erkennen. Die Warnung in der Scheibe vor einer Videoüberwachung ist neu. Zu sehen sind die Kameras nicht. Quelle: Juliane Schultz

Die Ladeninhaberin erklärt ihm, dass sie den Einbruch bei der Polizei gemeldet habe, schreibt seine Adresse und die des Lieferanten auf, notiert den Wert der verschwundenen Ware und verspricht, dass sich jemand bei ihm melden werde. Sie glaubt jedoch an einen automatischen Ablauf zwischen Polizei und Versicherung, der nun einsetzt.

Frank Kühn fährt derweil in den Urlaub. „Ich hoffe, Frau Nguyen bekommt jetzt keine Probleme. Eigentlich habe ich erwartet, dass die Polizei bei mir anruft“, sagt er am Telefon. „Ihr Laden ist ja nicht besonders gut gesichert. Dass innen Pakete liegen, kann jeder durch die großen Schaufensterscheiben sehen. Meiner Meinung nach muss sie für den Schaden haften.“ Er ist zuversichtlich, dass alles geregelt sein wird, wenn er zurückkommt.

Milliarden Sendungen jährlich Insgesamt werden in Deutschland pro Zustelltag rund 12 Millionen Sendungen verschickt und ausgeliefert. Das sind 3,5 Milliarden Briefe und Pakete im Jahr, schreibt das Portal Statista. Die Branche wächst durch den zunehmenden Online-Handel weiter. Bis 2023 soll das Sendungsvolumen auf 4,4 Milliarden steigen. Marktführer ist die Deutsche Post mit ihrer Marke DHL. Das Unternehmen beförderte laut der Statistik-Datenbank im Jahr 2018 fast 1,5 Milliarden Pakete.

Das Rätselraten : Müssen Polizei oder Versicherung handeln?

Zwei Wochen nach dem Einbruch steht die Schneiderin ratlos vor einem Berg aus Paketen von Zalando und Amazon. Ihr Laden dient unverändert als Abholstation. Die Glastür hat ein neues Schloss. In den Schaufenstern hängen Schilder mit dem Aufdruck „Achtung! Videoüberwachung“ – zu sehen sind die Kameras nicht. Die Polizei habe sich nicht gemeldet und sie wisse nicht, was sie Kühn sagen solle, wenn der wieder nachfragt, gibt Lan Anh Nguyen zu.

Polizeisprecher Christopher Hahn kann diese Frage auch nicht beantworten. Er bestätigt jedoch: „Wir kennen den Fall und haben die vielen Geschädigten unter einem Aktenzeichen erfasst. Mit der Schadensregulierung haben wir aber nichts zu tun.“ Hahn denkt laut nach: „Wer ist hier eigentlich der Geschädigte – der Händler, der Paketshop, der Empfänger?“ Er vermutet, dass die Bestohlenen sich an die Absender wenden müssen. „Schließlich haben die Kunden einen Anspruch auf den Erhalt ihrer bezahlten Ware.“

Die Ware ist bezahlt: Ist der Fall für den Händler erledigt?

Tomasz Kruzolek ist einer der Absender, bei dem Frank Kühn Pkw-Zubehör bestellt hat. „Das ist mir ja noch nie passiert, dass etwas nicht angekommen ist“, sagt der Sattler aus dem niedersächsischen Langenhagen erstaunt. „Normalerweise beziehen wir Lenkräder, die Kunden uns schicken, mit Leder. Es wäre eine Katastrophe, wenn so etwas wegkäme! Gott sei Dank war es in diesem Fall nur ein günstiges Kleinteil für 26 Euro.“

Der Händler findet seinen Rostocker Kunden im System und liest den letzten Eintrag vor: „Ware wurde an Nachbarn zugestellt.“ Und überhaupt habe Frank Kühn den Artikel ja schon bezahlt, ihm sei also kein Schaden entstanden. „Für mich ist die Bestellung abgearbeitet und erledigt“, glaubt Kruzolek.

DHL klärt auf: So wird der Schaden ersetzt.

„Das stimmt so nicht“, klärt Jens-Uwe Hogardt, Pressesprecher bei DHL, schließlich auf. Der Händler Thomas Kruzolek habe mit DHL einen Vertrag geschlossen, als er das Paket an seinen Kunden Frank Kühn abgeschickt hat. Weil das Paket nicht bei Kühn angekommen ist, müsse Kruzolek sich nun an DHL wenden und belegen, was sich darin befunden habe. „Wir haften gegenüber dem Händler. Er ist der Schadenersatz-Berechtigte.“

Bei einem Standard-Paket ersetzt DHL dem Absender einen Schaden in Höhe von bis zu 500 Euro. Dem Empfänger wiederum steht die bestellte Ware oder die Rückzahlung des gezahlten Betrags zu. Der Haken ist nur: Der Absender weiß gar nicht, dass das Paket nicht angekommen ist. Erst wenn sich der Kunde beim Händler meldet, kann dieser handeln.

Schneiderin Lan Anh Nguyen hat sich also umsonst Sorgen gemacht. Sie muss allen Empfängern lediglich das Aktenzeichen nennen, unter dem die Polizei den Diebstahl aufgenommen hat. Am Ende müssen Kühn und alle anderen bestohlenen Nachbarn selbst handeln. Der Schaden könnte längst reguliert sein, wenn alle Beteiligten gewusst hätten, was zu tun gewesen wäre.

Wenn das Paket nicht ankommt Bei Verlust oder Beschädigung eines Paketes sollte der Empfänger immer den Absender informieren. Nur der Absender kann den Verlust beim Zustelldienst anzeigen. Ist der Absender ein Händler, muss er erneut liefern oder dem Kunden die Kosten zurückerstatten. Warenlieferungen sollten versichert werden. Päckchen sind bei DHL nicht versichert. Bei Hermes bis zu einem Wert von 50 Euro. Pakete sind bei DHL und Hermes bis 500 Euro versichert, bei UPS bis 510 Euro, bei DPD bis 520 Euro und bei GLS bis 750 Euro. Bei DHL und UPS sind Höherversicherungen gegen Aufpreis möglich. In der Regel geben Händler die Versandkosten an den Kunden weiter. Das Verbraucherportal Paketda liefert Antworten rund um den Versand: Sendungsverfolgung, Informationen zum Porto, die Telefonnummern der Paketzusteller und rechtliche Beratung. Das Forum hilft bei konkreten Fragen rund um Post und Pakete.

