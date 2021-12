Duvendiek

Peter Leupold und seine Frau Ines haben die Nase gestrichen voll. Seit 20 Jahren betreiben sie das Naturcamp „Zu den zwei Birken“ in Duvendiek.

„Es macht keinen Spaß mehr, deshalb haben wir gesagt: Wir hören auf“, sagt er und will das Radikale in der Aussage gleich etwas zurücknehmen. „Wir geben den großen Restaurantbetrieb mit den ganzen Familienfeiern und Veranstaltungen auf. Campingplatz, Ferienwohnungen und Frühstück für Gäste bleiben.“

Jugendweihen, Geburtstage und Hochzeiten

Was die Urlauber sicher sehr freut, kann die Einheimischen kaum trösten. Denn ob Jugendweihe, Geburtstage, Hochzeiten oder Weihnachtsfeiern, Familie Leupold hatte sich als Ausrichter von Festen aller Art mit dem Restaurant im Naturcamp einen Namen gemacht. Viele, viele Feten fanden hier jedes Jahr statt.

„Damit ist jetzt Schluss, wir haben alle Feiern, die schon im Buch standen, schweren Herzens abgesagt. Es ging nicht anders. Natürlich ist das ganze Hin und Her in Corona-Zeiten ein Grund für unseren Entschluss. Ständig haben wir unser Hygienekonzept angepasst und dafür auch investiert. Dafür muss man sich manchmal noch von den Gästen anmotzen lassen. Hinzu kommt die Ungewissheit, was man in drei Tagen überhaupt noch darf. Kurzfristig absagen, das ist für die Familien schlimm. Und was wird aus der bestellten Ware? Ich habe letztes Jahr die ganzen Getränke literweise weggekippt...“

Weder Kellner noch Putzfrau gefunden

Das hätten die Leupolds wahrscheinlich auch in der vierten Welle der Pandemie noch weggesteckt. „Aber eins macht uns richtig zu schaffen: Wir finden kein Personal – weder Kellner noch Putzfrau. Im Sommer hatten wir ganz fleißige Schülerinnen und eine Studentin. Aber das ist doch nicht die Lösung fürs ganze Jahr, für einen regelmäßigen Gaststättenbetrieb, bei dem am Wochenende bis nachts die meiste Arbeit anfällt.“

Die Ursache sieht Peter Leupold vor allem in der falschen Politik. „Arbeit lohnt sich doch nicht mehr. Wer zu Hause bleibt, lebt ruhiger. Klar, bei uns kommt noch dazu, dass man ein Auto braucht, um hierher zu kommen. Aber deshalb habe ich schon Spritgeld obendrauf gelegt. Hat nichts genützt“, bedauert der 50-Jährige.

Gute Leute hätten sich außerdem krisensichere Jobs gesucht. „Das Problem haben ja viele Gastronomen. Wir haben bis zum Schluss alleine die ganzen Feiern gewuppt. Das hält man aber nicht durch. Du kannst auf Dauer nicht von früh um sieben bis nachts um zwei arbeiten“, schiebt Ines Leupold hinterher.

Ab März könnte durchgestartet werden

Zwar ist im Moment nicht viel los, weil Corona selbst eine Übernachtung in den Ferienwohnungen des Camps schwierig macht, so dass viele Gäste storniert haben. „Aber der Campingplatz bleibt jederzeit geöffnet. Wir haben schon viele Anfragen. Und die Stammgäste kommen ja sowieso. Darauf freuen wir uns auch, zumal sich die Übernachtung in Wohnwagen und Co. seit Corona ja großer Beliebtheit erfreut“, sagt er.

„Wir rechnen damit, dass zur Kranichrast im März auch die Ferienwohnungen wieder gebucht werden. Im Moment wird alles das gemacht, was im Sommer liegen geblieben ist. Und wir breiten alles für die neue Saison vor“, so der Mann, der 2001 den Campingplatz direkt mit Blick auf das Urstromtal eröffnet hat. Eine Erholungsoase für alle die, die dem Trubel entfliehen wollen.

Naturcamp wurde 2001 eröffnet

Damals kam er mit seiner Frau aus Pantelitz nach Duvendiek. Der ehemalige Schlosser und die kaufmännische Angestellte wagten den Schritt in die Selbstständigkeit. 2005 kam die Gaststätte dazu.

„Ich weiß noch, die erste Feier war eine Jugendweihe. Seitdem haben hier vom Hartz IV-Bezieher bis zum Professor Leute ihre Fest gefeiert.“ Legendär zum Beispiel eine Hochzeit, bei der das Brautpaar mit dem Heißluftballon landete. Aber auch viele Einwohner der Gemeinde Niepars haben es hier bei Feten ordentlich krachen lassen.

Seitdem wurde fast jedes Jahr etwas an- oder umgebaut – vom Spielplatz übers Volleyballfeld bis hin zur Grill-Terrasse. „Wir mussten auch Krisen meistern. Ich denke da nur an das Hochwasser 2011, dass uns fast die Beine weggehau’n hätte. Aber wir haben das alles gewuppt. Getreu dem Motto: Gefeiert wird immer.“

Mit Corona kamen die Existenzängste

Das Corona-Jahr 2020 brachte dann noch mal große Herausforderungen. „Am meisten habe ich mich über die Politik geärgert. Die haben immer von Hilfen gesprochen. Aber hier kam ewig nix an. Dazu dann noch die ganze Bürokratie. Da hatten wir zum ersten Mal in unserem Leben Existenzängste“, sagt Unternehmer Leupold ehrlich. „Und jetzt sollen wir 9000 Euro zurückzahlen“, ist seine Frau, die sich auch um die Buchhaltung kümmert, gefrustet.

„Die Politik hat wieder versagt. Man hätte die Wahlen um ein Jahr verschieben müssen und sich lieber ums Impfen kümmern sollen“, ärgert sich Peter Leupold. Er freut sich jetzt wie seine Frau auf ein gemütliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie mit Sohn Ron und Schwiegertochter Lisa, die den Familienbetrieb immer unterstützt haben.

„Am schönsten ist, dass wir mit unserem einjährigen Enkel Milo einen richtigen Sonnenschein haben. Das ist das, was zählt“, zeigen sich Ines und Peter Leupold am Ende doch versöhnlich mit ihrem Entschluss, den Gaststätten-Betrieb runter zu fahren.

Von Ines Sommer