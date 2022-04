E-Auto fahren in MV: Was gut läuft und wo es noch hapert

Rostock

Robert Tischer ist viel mit dem Auto unterwegs – beruflich wie privat. Die inzwischen horrend hohen Preise für Diesel und Benzin an den Tankstellen können ihn aber nicht mehr schockieren. Er „tankt“ Strom. Routiniert hält er mit dem Familienwagen am Rasthof Dummerstorf an der Autobahn 19 ganz in der Nähe des Autobahnkreuzes zur A 20. Dort stehen gleich mehrere Ladesäulen verschiedener Anbieter. Nach nicht einmal einer halben Stunde hat Robert Tischer seinen Wagen wieder aufgeladen. In der Zwischenzeit gab es ein paar Snacks für die Kinder aus dem Schnellrestaurant. Da geht es auch schon zum Flughafen Rostock-Laage weiter. Die Familie, die aus dem Raum Lübeck kommt, will in den Urlaub fliegen.

Robert Tischer berichtet: „Ich bin täglich mit dem Wagen unterwegs, auch bis runter nach Leipzig.“ Bauchschmerzen habe er inzwischen nicht mehr. Er erklärt, wer ein E-Auto fährt, ändere sein Verhalten, wenn es um das „Tanken“ gehe. Spontaneität mache sich nicht mehr so gut. „Man muss schon wissen, wann man wo tanken kann, damit die Batterie reicht.“ Die meisten E-Autos machen es ihren Fahrern inzwischen leicht und zeigen die nächsten freien Ladesäulen an.

Übersicht über Ladesäulen für E-Autos in MV Quelle: Grafik: Arno Zill

Weniger Ladesäulen Richtung Vorpommern

Wo die nächste Säule zu finden ist, zeigen die Karten der Bundesnetzagentur. Ein Blick darauf verrät schnell: Je weiter es in MV Richtung Osten geht, umso mauer wird es mit den Ladesäulen. Ein Brancheninsider schüttelt im Gespräch mit der OZ dazu den Kopf. „Richtung Rügen und Südostvorpommern sieht es mies aus. Da muss noch richtig was passieren. Vor allem Schnellladesäulen fehlen“, sagt er.

Dennoch steht MV im Bundesvergleich immer besser da: In Mecklenburg-Vorpommern sind laut einer Umfrage der staatlichen KfW-Bank 1,2 Prozent aller Pkw Elektroautos. Damit liegt der Nordosten deutlich unter dem gesamtdeutschen Schnitt von 2,4 Prozent. Rein rechnerisch müssen sich nur 17,4 Elektroautos einen Ladepunkt teilen, deutschlandweit sind es hingegen 23. Dennoch – der Trend zum E-Auto wird größer. Laut Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsministerium waren zum Stichtag 1. Januar 2022 mehr als 881 000 Elektrowagen im Nordosten zugelassen. Doch der Weg zum Ladepunkt kann im Flächenland MV häufig lang sein.

„Das E-Auto muss zum Nutzer passen. Wer sehr viel Autobahn fährt, für den ist ein E-Wagen vielleicht noch nichts. Wer viel in der Stadt unterwegs ist, zu dem passt es gut.“ Sebastian Schuffenhauer, Geschäftsführer VW-Autohaus Rostock Quelle: AH Rostock

Meiste Ladestationen in der Hansestadt Rostock

Am besten sieht es in der Region Rostock aus. Dort zeigt die Karte für die Hansestadt etwa 50 Ladepunkte mit Wechselstrom und dem schneller ladenden Gleichstrom, mehr als 20 weitere im Umland. Auch rund um Wismar können E-Wagen-Fahrer noch optimistisch spontan „tanken“. Mager wird es allerdings rund um Neubrandenburg, Neustrelitz oder Anklam. Dort finden sich nur noch vereinzelt Ladesäulen. Gleiches Spiel in und rund um Grimmen. Wer hier laden will, braucht viel Zeit. Sowohl der langsam fließende Wechselstrom (AC) als auch der Gleichstrom (DC) am Schnelllader werden zudem zunehmend teurer. Je nach Anbieter und Bezahlmodel kostet die Kilowattstunde zwischen etwa 30 und 50 Cent.

Anzeige einer Schnellladesäule während des Ladevorgangs Quelle: Ove Arscholl

Kay Wittig, Geschäftsführer vom Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern, relativiert: „Ja, es gibt noch Lücken in der Infrastruktur für E-Ladesäulen und Luft nach oben. Man muss sich bei der E-Mobilität aber von dem Gedanken verabschieden, den Strom überall zu jeder Zeit wie Diesel tanken zu können. Die meisten E-Wagen-Fahrer laden ihr Auto zu Hause auf.“ Unterwegs gilt die Devise: Immer mal wieder ein bisschen nachladen. Was auf der offiziellen Karte der Bundesnetzagentur nicht zu sehen ist, sind zudem die vielen Ladestationen und Wallboxen von Privatpersonen am eigenen Heim oder beim Arbeitgeber.

Für Innungschef Kay Wittig ist klar: „Die Mobilitätswende schaffen wir nur mit E-Mobilität und dem öffentlichen Personennahverkehr. E-Mobilität macht uns unabhängig von fossilen Brennstoffen.“

Dass die Nachfrage nach E-Wagen langsam steigt, merkt auch Sebastian Schuffenhauer, Geschäftsführer des VW-Autohauses Rostock: „Wir spüren eine riesige Steigerungsrate an Verkäufen durch E-Autos.“ Von etwa 800 verkauften Wagen seien 150 E-Autos oder Hybride. „Und das ist erst der Anfang. Es kommen jetzt in jedem Jahr allein bei uns zwei neue E-Modelle raus. Die Entwicklung geht rasant voran“, so Schuffenhauer. Er sagt aber auch: „Das E-Auto muss zum Nutzer passen. Wer sehr viel Autobahn fährt, für den ist ein E-Wagen vielleicht noch nichts. Wer viel in der Stadt unterwegs ist, zu dem passt es gut.“

Für Familie Tischer ist die Entscheidung längst gefallen. Geladen wird über Nacht an der heimischen Wallbox – also der Wandladestation am Eigenheim. „Wenn wir unterwegs laden, dann eigentlich nur an Schnellladesäulen.“ Alles andere mache unterwegs keinen Sinn.

