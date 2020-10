E-Mobilität in MV: Nur eins von 650 Autos fährt mit Strom

Rostock

Mecklenburg-Vorpommern kommt beim Thema E-Mobilität auf der Straße voran, hängt aber weiter hinter anderen Bundesländern zurück. 600 Ladepunkte an 290 Standorten für Elektro-Autos hat das Land laut Verkehrsministerium (Stand Juli). Dies werde „sehr positiv bewertet, wenngleich es noch weiteren Ausbaubedarf gibt“, so eine Sprecherin von Minister Christian Pegel ( SPD).

Obwohl die Ladestationen bisher nicht wirtschaftlich seien, engagierten sich MV-weit Einzelhändler, Energieversorger oder Hoteliers, um das Netz zu verdichten.

Bayern Spitze bei Elektro-Ladesäulen

Andere Bundesländer sind beim Ausbau deutlich weiter, wie ein Vergleich der Bundesnetzagentur zeigt. So verfügt Bayern demnach über 3500 Landstationen, Schleswig-Holstein kommt auf 700. Nur das Saarland hat weniger als der Nordosten.

Kellerkind ist MV beim Vergleich der bisher angeschafften Kraftfahrzeuge mit laut Experten klimafreundlichem Elektroantrieb. Laut Kraftfahrtbundesamt verfügten Mitte des Jahres 1679 von über einer Million zugelassenen Autos, Busse und Lkw hierzulande über einen reinen Elektro-Antrieb – eines von 650. Nur Sachsen-Anhalt hat einen geringeren Anteil, Bayern und Baden-Württemberg kommen auf das Zweieinhalbfache. In MV dominieren weiter Benzin- und Dieselfahrzeuge – 639 300 und 410 700. Hybrid-Fahrzeuge seien 8896 gezählt worden, davon 1246 Plug-in.

Automobilclub: E-Auto in MV macht oft noch keinen Sinn

Dem Bund für Umwelt- und Naturschutz ( BUND) MV fordert mehr Einsatz der Landesregierung für den Ausbau von E-Mobilität. Dies gelte für Dienstwagen der Mitarbeiter, mehr E-Busse und -Bahnen im Nahverkehr oder Ladesäulen. „Gerade MV mit seinem hohen Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien bietet sich für den Einsatz von E-Fahrzeugen an“, so BUND-Energieexperte Ulrich Söffker.

Auch der Automobilclub ADAC Hansa sieht die E-Mobilität in MV „noch in den Kinderschuhen“. Gründe: wenige Ladesäulen, weite Strecken, geringe Batterie-Reichweiten, hohe Autopreise, so Sprecher Christian Hieff. Das sei für viele Kunden nicht attraktiv.

Von Frank Pubantz