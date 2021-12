Rostock

Es ist kein schönes, aber ein häufiges Bild in Rostock: Ein Elektroroller liegt mitten auf dem Bürgersteig, Fußgänger schlängeln sich vorbei, mit dem Kinderwagen gibt es kein Durchkommen. Seit zwei Jahren schon gehören diese Leihscooter zum Stadtbild. Neben einigen privaten Geräten sorgen vier kommerzielle Anbieter – Bird, Moin, Tier und Lime – für die Vielzahl an Rollern.

Diese sind offenbar zunehmend ein Ärgernis bei vielen Rostocker: „Ich nutze sie selber nicht, habe also keine Erfahrung damit“, sagt Roland Krüger (61). Eines fällt dem Fischverkäufer aber negativ auf: „Das unordentliche Abstellen der Roller stört mich sehr“, so Krüger. Marianne Schön (69) findet die Leihscooter fürchterlich. „Die Nutzer nehmen keine Rücksicht, es gibt gefühlt keine Regeln und die Roller stehen einem immer im Weg“, bilanziert die Rentnerin.

Beschwerden häufen sich

„Mittlerweile häufen sich die Beschwerden über falsch geparkte oder herumliegende Roller“, weiß Rostocks Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne). Auch die Behindertenbeauftragte der Stadt hätte auf die Gefahren durch die Scooter hingewiesen. „Wenn es weiter so läuft wie derzeit, wird es keine Akzeptanz in der Bevölkerung und keine Duldung durch die Stadt geben“, sagt Matthäus.

Ende November hätte Vertreter von Stadt und Ordnungsbehörden deshalb mit den Anbietern am runden Tisch gesessen. „Offenbar sind die Roller als Teil neuer Mobilität angenommen. Das wollen wir auch nicht unterbinden, sondern trotz der Zunahme von Anbietern einen ordnungsgemäßen Betrieb bei fairen Marktbedingungen absichern“, so der Senator.

Bisher gibt es zwischen der Stadt und den Anbietern nur freiwillige Vereinbarungen zu den Rahmenbedingungen – finanziell unterstützt würden die Unternehmer nicht. „Die Anbieter sind grundsätzlich an einem ordentlichen Betrieb der Roller und an einer guten Kooperation mit der Stadtverwaltung interessiert“, bilanziert Matthäus. Gingen Hinweise ein, zum Beispiel zu falsch geparkten oder umgestürzten Rollern, würde in der Regel schnell reagiert.

Maximal 2000 Roller in ganz Rostock

Dennoch nimmt die Stadt die Beschwerden der Bürger ernst und greift jetzt durch. Ab Januar dürfen die kommerziellen Anbieter jeweils 100 Roller weniger auf die Straßen bringen, also nur noch 500 pro Firma. Die Gesamtzahl von 2000 Stück soll künftig nicht mehr überschritten werden.

„Ich finde das für eine Stadt mit der Größe Rostocks immer noch zu viele“, erklärt Ria Trzetziak (59). Generell hält die Sachbearbeiterin die Leihroller zwar für eine gute Mobilitätsalternative – „beispielsweise abends oder nachts, wenn man nicht auf die Busse warten mag“. Dennoch wünsche sie sich eine bessere Einbindung der Roller in die Straßenverkehrsordnung und klarere Kommunikation bezüglich der Regeln für die Fahrer.

In der Vereinbarung der Anbieter mit der Stadt sind die Rahmenbedingungen klar: Neben der Beschränkung der Stückzahl gibt es auch Obergrenzen für Roller in der Innenstadt sowie Warnemünde. So dürfen in der City maximal 500 Scooter stehen, im Seebad sogar nur 150. Pro Anbieter und Ort sollen nur fünf Leihroller aufgestellt werden. Die Einhaltung der Vorgaben wird sowohl durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) als auch durch die Polizei überwacht. „Die Anbieter wurden außerdem dazu angehalten, mehr präventiv zu kontrollieren und der Stadtverwaltung ihre Nutzerdaten zur Verfügung zu stellen“, erklärt der Verkehrssenator.

Schwarze Schafe sorgen für schlechtes Image

Martin Schlutt ist mit seinen Moin-Rollern im Sommer gestartet. „Für unsere Nutzer gibt es klare Regeln, die sie auch bei Fahrtantritt akzeptieren“, sagt er. So müsse jeder Scooterfahrer nach dem Abstellen ein Foto machen. „Sehen wir, dass das Parken nicht den Regeln entspricht, nehmen wir mit dem Nutzer direkt Kontakt auf“, erklärt Schlutt. Dadurch sei zwar geregelt, dass die Moin-Roller ordnungsgemäß abgestellt würden. „Wenn dann aber jemand vorbei geht und sie beispielsweise umstößt, sehen wir das erst, wenn unsere Kollegen draußen sind.“ Generell sei das Feedback für seine Roller aber positiv, so Schlutt. Das Problem sei nur, dass das Image aller Anbieter leide – egal, wer sich nicht an die Regeln hält.

Paul Ebel war mit seinen Bird-Rollern der erste Anbieter in der Hansestadt. „Die neue Begrenzung der Stückzahl ist natürlich auf der einen Seite schade, aber auch verständlich, weil die Verstöße doch mehr geworden sind“, bilanziert der Jungunternehmer. Bei seinen Rollern sei das aber weniger ein Problem, nicht nur, weil auch da die Nutzer Bilder beim Abstellen machen müssen. „Dadurch, dass wir täglich unterwegs sind und die Roller kontrollieren, können wir schneller reagieren“, sagt Ebel. Er sehe selbst, dass das bei Mitbewerbern nicht der Fall sei und die Roller manchmal mehrere Tage rumlägen – was ihn auch ärgere.

Eric Markus nutzt die Leihroller selber gern – aber eher an warmen Tagen und vor allem, um die lange Parkplatzsuche in Rostock zu vermeiden. „Ich sehe das Problem nicht bei der Anzahl der Roller, sondern eher im Umgang damit nach dem Fahren“, so der 27-Jährige.

Die Stadtverwaltung hofft dagegen, dass sich die Beschwerden durch die Neuregelung reduzieren. Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit den Anbietern sei aber auch für 2022 geplant. „Die Unternehmer sind auch nicht begeistert von den schlecht geparkten Roller, das schadet ihnen ja auch“, so Matthäus. Dennoch sieht er auch die Betreiber am Zug, „denn Eigentum verpflichtet“. Der Senator schließt auch nicht aus, dass Ordnungsbehörden Roller einkassieren, wenn es weiter zum Wildparken kommt.

Von Claudia Labude-Gericke und Gina Boldt