Mehr als 15 000 Beschäftigte arbeiten mittlerweile in der Windenergiebranche in MV. Das Testfeld könnte der Entwicklung einen zusätzlichen Schub geben. Gegner befürchten jedoch Rückschläge für den Tourismus. Das Testfeld wird ein Thema auf der Konferenz „Wind & Maritim“ sein, die am 8. und 9. Mai in Rostock stattfindet.