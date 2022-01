Brüssel

Die EU macht 2022 zum „Europäischen Jahr der Jugend“. So soll in diesem Jahr beispielsweise die Mitsprache von Jugendlichen in der EU verbessert werden. Zudem sollen der Jugend Veranstaltungen und andere Projekte gewidmet werden.

„Junge Menschen haben während der Pandemie viel Leid ertragen müssen. Ein Europäisches Jahr der Jugend würde ihre Bemühungen würdigen, die Rückschläge zu überwinden, die sie erlebt haben“, heißt es in einer Mitteilung der EU-Länder.

CDU-Europapolitikerin Sabine Verheyen sagte, für das Projekt habe das Parlament ein Mindestbudget von acht Millionen Euro gesichert. Die jugendpolitische Sprecherin der SPD-Europaabgeordneten, Petra Kammerevert, bekräftigte die Forderung nach einem Verbot unbezahlter Praktika, Ausbildungsplätze und Lehrstellen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in ihrer Rede zur Lage der Union bereits angekündigt, dass sie 2022 zum Jahr der europäischen Jugend ausrufen wolle.

Themenjahre sollen Debatten anstoßen Europäische Jahre werden seit 1983 durch die Europäische Union ausgerufen. Sie sind stets bestimmten Themen gewidmet und sollen Diskussionen auf nationaler und europäischer Ebene anstoßen. In Europäischen Jahren werden in der Regel zusätzliche Finanzmittel für einschlägige lokale, nationale und grenzübergreifende Projekte bereitgestellt.

Das sind die Ziele des Europäischen Jahres der Jugend

Gemeinsam mit den Ländern und Gemeinden der EU-Mitgliedstaaten will die Europäische Kommission junge Menschen unterstützen, einbinden und ihre Wertschätzung ausdrücken, indem sie allen jungen Menschen Mut machen möchte, sich staatsbürgerlich und politisch zu betätigen, um zu aktiven und engagierten Bürgerinnen und Bürgern werden zu können.

Die EU will Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen. Im Zentrum steht dabei der Corona-Aufbauplan NextGeneration EU, der jungen Menschen neue Perspektiven eröffnet, wie hochwertige Arbeitsplätze sowie Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten im Europa von morgen. Die Europäische Union will die Meinungen und Ideen junger Menschen stärker in ihre Entscheidungsfindung miteinbeziehen. Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang auch der EU-Jugenddialog, die Konferenz zur Zukunft Europas und das Europäische Jugendforum.

So wird das Aktionsjahr organisiert

Die Kommission wird während des gesamten Jahres eine Reihe von Aktivitäten koordinieren. Dies geschieht in engem Kontakt mit dem Europäischen Parlament, den Mitgliedstaaten, regionalen und lokalen Behörden, Jugendorganisationen und den jungen Menschen selbst. Die Initiativen, die im Rahmen des Europäischen Jahres der Jugend entwickelt werden, werden mit acht Millionen Euro aus Erasmus+ und dem Europäischen Solidaritätskorps unterstützt.

Im Laufe des Jahres locken verschiedenste Veranstaltungen. Am Dienstag, 11. Januar, ab 15 Uhr ist zum Beispiel ein Webinar zur Frage „Wie können Jugendorganisationen Inklusion während der Corona-Pandemie praktizieren?“ und „Wie können junge Menschen unterstützt werden?“ geplant. Die Veranstaltung findet online via Zoom statt. Eine Registrierung ist erforderlich.

Und nächsten Donnerstag findet – ebenfalls digital – ein Infoabend zum Thema „Auslandsaufenthalte A - Z weltweit“ statt, von 18.30 bis 20.00 Uhr. Ein Fachberater erklärt in einem kurzen Vortrag das Wichtigste rund um alle Auslandsprogramme von A wie „Au Pair“ bis W wie „Workcamps“ oder „Work&Travel“ und beantwortet im Anschluss Fragen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Juliane Lange