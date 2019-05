Rostock

Viel zu schwer sei das diesjährige Mathe-Abi gewesen, kritisieren Schüler in MV und großen Teilen Deutschlands. Doch wie ist es um Ihre Mathe-Kenntnisse bestellt – könnten Sie die kniffligen Rechenaufgaben lösen? Wir zeigen beispielhaft einige Aufgaben aus dem bundesweiten Prüfungs-Pool von 2018.

Aufgaben aus dem Mathe-Abitur 2018:

Die kritisierten Prüfungen von 2019 dürfen laut Kultusministerkonferenz in Berlin noch nicht veröffentlicht werden. „Die Aufgaben sind geheim und werden von uns erst öffentlich zugänglich gemacht, wenn die Prüfungen korrigiert worden sind“, erklärt Sprecher Torsten Heil. Man nehme die Vorwürfe der Schüler aber sehr ernst.

Laut der Deutschen Presse-Agentur, der die Aufgaben vorliegen, sind diese viele Seiten lang und enthalten Grafiken. Inhaltlich ging es im Bereich Analysis, zu dem unter anderem Kurvendiskussionen zählen, beispielsweise um ein Plateau in einem Skatepark und den Wirkstoff eines Medikaments. Im Bereich Geometrie behandelte eine Aufgabe einen Bohrkanal für eine Geothermieanlage. In der Stochastik, der Wahrscheinlichkeitsrechnung, ging es unter anderem eher klassisch um ein Glücksrad und eine Losbude, aber auch etwas abstrakter um zu viele Reservierungen für ein Kreuzfahrtschiff und Lebkuchenherzen.

Großer Protest gegen Prüfung in MV

Der Protest gegen eine aus Schülersicht zu schwierige Abiturprüfung im Fach Mathematik zieht auch in Mecklenburg-Vorpommern weite Kreise. So schlossen sich bis Montagmittag mehr als 3400 Unterstützer einer Online-Petitionen an. Darin wird Bildungsministerin Birgit Hesse ( SPD) aufgefordert, den Bewertungsmaßstab herabzusetzen. Die Aufgaben seien sowohl auf grundlegendem als auch auf erhöhtem Anforderungsniveau zu schwer gewesen. „Selbst Mathematik-Lehrer beschwerten sich über die Wahl der Aufgaben“, heißt es in der Begründung.

60 000 Schüler unterschreiben Petition gegen Mathe-Abi

Ministeriumssprecher Henning Lipski kündigte eine Prüfung der Beschwerden an. Zunächst gelte es festzustellen, ob sich die Klagen auf die einheitlichen oder auf die landesspezifischen Prüfungsaufgaben beziehen. Auch in anderen Bundesländern, darunter Niedersachsen, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, hatten Schüler Petitionen gestartet und dafür schon mehr als 60 000 Unterstützer gefunden. „Wenn sich so viele beteiligen, dann lässt das schon aufhorchen“, sagte Leo Radloff vom Landesschülerrat Mecklenburg-Vorpommerns. Die Schülervertretung wolle die Aufgaben nun mit denen aus den Vorjahren vergleichen, um dann „eine fundierte Entscheidung“ zu treffen.

