Rostock/Frankfurt am Main

Seine Arbeit beginnt, wenn Polizei und Leichenwagen abrücken. Erst dann betritt Marcell Engel den Ort des Geschehens. Die Mission: Sämtliche Spuren verschwinden lassen. Der Anblick von Blut oder verwahrlosten Wohnungen – für ihn gehört er mittlerweile zum Alltag.

Bekannt wurde der Beruf vor allem durch die gleichnamige Serie mit Bjarne Mädel als Tatortreiniger Heiko „Schotty“ Schotte. Die Serie mit ihren 31 Folgen ist inzwischen Kult und wurde 2018 eingestellt. Gestartet war sie 2011.

Wesentlich länger dabei als „Schotty“ ist Marcell Engel. Vor 27 Jahren hat er das Unternehmen „Akut SOS Clean“ gegründet und ist seitdem regelmäßig als Tatortreiniger in Deutschland und der ganzen Welt unterwegs. Seine Kunden lassen ihn nach Italien, Frankreich, China oder die USA einfliegen. Auch in Mecklenburg – allen voran in Rostock, wo sich eine seiner Filialen befindet – hat er bereits so manchen Auftrag angenommen. Er pendelt dafür extra von Frankfurt am Main in die Hansestadt.

Vom Kfz-Mechaniker zum Tatortreiniger

Dabei kommt er ursprünglich aus einem ganz anderen Sektor, wie er verrät. Als junger Erwachsener absolvierte Engel zunächst eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker und machte sich anschließend mit einem Abschleppdienst selbstständig. Es ist ein ganz bestimmter Auftrag, der sein Leben in eine völlig neue Richtung lenkt. „Ich wurde damals gebeten, ein Auto abzuschleppen, in dem sich kurz vorher ein Mann erschossen hat“, erinnert er sich. Nachdem das Fahrzeug freigegeben wurde, erhielt er das Angebot, es käuflich zu erwerben, und nahm an.

„Ich habe damals Schulden aufgenommen, um mir den Wagen leisten zu können.“ Aus seiner Erfahrung in der Autowerkstatt wusste er noch, dass es durchaus möglich sein müsste, ein Fahrzeug so aufzubereiten, dass am Ende keine Blutrückstände mehr zu sehen sind. Doch ganz so einfach, wie er es sich vorstellte, war es am Ende nicht. Mit verschiedensten Reinigungsmitteln versuchte er, den Wagen auf Hochglanz zu bringen. Doch nichts half. „Ich hatte eigentlich keine Ahnung davon. Ein Handbuch, wie man solche Spuren richtig beseitigt, gab es ebenfalls nicht.“ In seiner Verzweiflung rief er seine Oma an, um ihr zu gestehen, dass er nicht weiterkommt.

Daniel Düsentrieb in Aktion

Sie war es, die von Anfang an an ihn geglaubt hatte und dazu beitrug, dass er den Kauf überhaupt erst abwickeln konnte. Und schließlich war sie es auch, die ihm die Lösung für sein Problem lieferte. „Meine Omi hat mir viele Tricks verraten, wie ich die ganzen Spuren restlos beseitigen konnte“, berichtet Engel. Also nahm der damals 20-Jährige noch einmal Eimer und Lappen in die Hand und legte los. Kurze Zeit später war es vollbracht: Der BMW sah wieder aus wie neu.

Zur Galerie Ob Unfälle, Verbrechen oder Suizide – Marcell Engel und seine Kollegen sind zur Stelle, wenn Spuren von einem Tatort beseitigt werden müssen. Ein Job, der nicht nur den Körper beansprucht, sondern auch die Psyche.

Lediglich der Geruch hielt sich hartnäckig. Doch auch dafür fand der nun vor Motivation strotzende junge Mann eine Lösung. „Der Daniel Düsentrieb war in mir geweckt und ich experimentierte so lange mit verschiedenen Ölen, bis ich die perfekte Mischung fand.“ Anschließend inserierte er das Auto in einer Zeitung und verkaufte es gewinnbringend. „Das war die Geburtsstunde meines Unternehmens. Von da an wusste ich, dass ich mich in diesem Bereich weiterentwickeln möchte.“ Nach Fahrzeugen folgen Immobilien und so nahm alles seinen Lauf.

Suizid, Verbrechen, Unfälle und vieles mehr

Nach 27 Jahren im Dienst hat der Tatortreiniger schon fast alles gesehen, sagt er selbst. Von tragischen Suiziden bis hin zu blutigen Gewaltverbrechen – mehr als 1000 Tatorte hat er bereits gereinigt. „Das ist nichts für schwache Nerven. Man muss viel abkönnen und vor allem weiß man oft nicht, was einen bei der Einsatzstelle erwartet.“

Aber Tatort heißt nicht, dass es sich zwangsläufig um ein Verbrechen handeln muss. „Es bedeutet so viel mehr“, betont Engel und denkt dabei an tödlich endende Verkehrsunfälle oder Personen, die auf natürlichem Wege verstorben sind und von der Gesellschaft einfach vergessen wurden. Auch in solchen Fällen müssen menschliche Überreste entfernt, Blut weggewischt und Oberflächen von sämtlichen Geruchs- und Krankheitserregern befreit werden. So war seine Firma in Rostock unter anderem zur Stelle, als eine Person aus dem Fenster eines Hotels gesprungen ist oder ein Mann bei einem Arbeitsunfall von einem Fahrzeug erdrückt wurde.

Drei Monate unentdeckt

Ein Auftrag in der Hansestadt ist ihm dabei ganz besonders in Erinnerung geblieben. Es ist erst wenige Jahre her, dass er in ein altes Fischerhaus fuhr, wo zuvor die Leiche des Eigentümers gefunden wurde. Ein Kollege hatte ihn dazugerufen. „Das war schon ein ziemlich trauriger Fall“, meint Engel. Ganze drei Monate lang blieb der leblose Körper des Mannes unentdeckt. Entsprechend schlimm habe der Fundort ausgesehen. „Als wir durch die Tür hineinspaziert sind, kam uns eine extreme Geruchswolke entgegen.“

Ausgestattet mit einer Schutzmaske und einem Ganzkörperanzug haben die Tatortreiniger knapp zehn Stunden – verteilt auf zwei Tage – benötigt, um die Oberflächen zu reinigen, Möbel rauszutragen und den Geruch zu neutralisieren. Kurz: das Haus wieder in einen annehmbaren Zustand zu bringen. Dabei schwirrte dem Chef der Spezialreinigungsfirma immer wieder eine Frage durch den Kopf: Wie konnte es soweit kommen, dass der Mann so einsam sterben musste?

Im Laufe eines Gesprächs mit der Tochter des Verstorbenen erfuhr er, dass der Herr zuvor seine Frau verloren hatte und nicht über deren Tod hinwegkam. Infolgedessen habe er sich immer weiter zurückgezogen und den Menschen in seinem Leben signalisiert, dass er sie nicht mehr sehen wolle. Auch zu seiner Tochter brach er den Kontakt auf unschöne Weise ab. Zurück blieb am Ende nur ein Brief mit verbitterten Worten. „Den haben wir während der Dokumentensicherung – das war Teil unseres Auftrags – entdeckt. Es ist schon wirklich traurig, wie manche Menschen ihren Lebenswillen verlieren.“

Dem Tod nicht die Überhand lassen

Es sind Schicksale wie diese und der Wunsch, anderen zu helfen, die Engel täglich antreiben weiterzumachen.„Es gab aber auch Momente, in denen ich ans Aufhören gedacht habe“, verrät der Geschäftsführer von Akut SOS Clean. Im Alter von 30 Jahren, nachdem er etwa zehn Jahre in dem Beruf gearbeitet hatte, sei er an den Punkt gekommen, an dem er nicht mehr mit Sicherheit sagen konnte, ob er seine Tätigkeit so weiter ausüben kann. „Man nimmt zwangsläufig Geschichten mit nach Hause. Manche Dinge kann man einfach nicht mehr vergessen“, sagt der Frankfurter. „Das ist Last und Geschenk zugleich.“

Ein Geschenk deshalb, weil die Kunden ihre intimsten Geschichten mit ihm teilen und ihm oftmals grenzenlose Dankbarkeit entgegenbringen „Es gibt kein schöneres Gefühl. Ich bin froh, dass ich den Menschen helfen kann. Sei es, indem ich für sie einen Auftrag ausführe oder ihnen meine Aufmerksamkeit schenke.“

Nach einer Weile habe Engel gelernt, seine Erfahrungen in etwas Positives umzuwandeln, statt sich von ihnen runterziehen zu lassen. „Ich lasse alle Gefühlswelten zu und anschließend konzentriere ich mich wieder darauf, mein Leben zu genießen“, sagt er. „Ich habe jeden Tag den Tod vor Augen. Wenn man da seine positive Einstellung verliert, könnte auch die Freude am Leben vergehen.“ Und wenn ihn sein Job eins gelehrt habe, dann, dass Lebenszeit kostbar ist. Also nehme er sich jeden Tag bewusst Zeit, das zu genießen, was er liebt – Momente mit seiner Familie.

Von Susanne Gidzinski