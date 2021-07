Rostock

Eckhardt Rehberg (67) wirkt mit sich im Reinen. Braun gebrannt sitzt er in seinem Rostocker Wahlkreisbüro, das Hemd locker über der Hose. Blick in den Hinterhof. An der Wand hängen Fotos des Reichstags und von Konrad Adenauer. Dazu zwei Karten: Deutschland und die Bundestagswahlkreise.

Im größten bundesweit von südlich Rostocks bis an die Landesgrenze zu Brandenburg hat Rehberg seit Jahren seinen Wirkungskreis. Ein umtriebiger Politiker; gehasst, geschätzt. Bald hört er auf. Nach 31 Jahren Politik soll der Ruhestand folgen.

„Der Mann hinter dem Wumms“ – „Herr aller Reusen“

„Mal sehen, was kommt“, sagt Rehberg, der mal Vorstandsboss des Fußball-Bundesligisten FC Hansa Rostock war und Ministerpräsident werden wollte. Der Mann, der Milliarden Euro aus Berlin nach MV schaufelte. Nicht allein, aber doch an vorderster Front: als haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Eine Schlüsselposition.

„Der Mann hinter dem Wumms“, nennt ihn die Süddeutsche Zeitung; Rehberg sei der Architekt des Milliarden-Pakets der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Folgen. Als „Merkels Mann für den Haushalt“ ordnet die Neue Osnabrücker Zeitung den CDU-Strippenzieher ein. Den Vergleich mag er nicht. Merkel, die Dauer-Kanzlerin, die ebenfalls im Herbst aufhört, schon. „Wenn ich ihr eine SMS schicke, ruft sie sofort zurück.“ Aber nicht diese Einordnung, die ihn in die zweite Reihe stellt. Jeder kämpfe seine eigenen Kämpfe, „hat seine Rolle“. Merkel in der Regierung, er im Bundestag. Da sei er eine Art „Herr aller Reusen“.

15 Jahre Fraktionschef im Landtag, Intimfeind von Ringstorff

Man muss dazu wissen, was es bedeutet, Haushaltssprecher für CDU und CSU zu sein. Seit 2015 sitzt Eckhardt Rehberg an der Schnittstelle zwischen Regierung, die mehr Geld ausgeben will, und dem Parlament, die es bewilligt. Alles gehe über seinen Tisch. Wünsche eines jeden Ministeriums. Dazu ist Rehberg Chef der CDU-Landesgruppe im Bundestag. Einflussreich.

Dietmar Bartsch, Linken-Fraktionschef im Bundestag, gesteht Rehberg respektvoll zu, nach Merkel „mit Abstand“ in Berlin am meisten für das Bundesland bewirkt zu haben. Dann komme eine Weile nichts. Rehberg schmunzelt: „Der Dietmar kennt sich aus.“ CDU-Landeschef Michael Sack sagt: Würde man an jedes Projekt, an dem Rehberg beteiligt war, „eine Plakette mit seinem Gesicht nageln, man wäre wohl mehrere Tage im Land gut beschäftigt“.

„Ich habe mich 2005 hinten angestellt“, sagt Rehberg. Also fast. Zuvor war er 15 Jahre lang CDU-Fraktionschef im Schweriner Landtag. Streitbar, impulsiv, Intimfeind von SPD-Regierungschef Harald Ringstorff (1939 bis 2020), über den er bis heute kaum reden mag. „Da hat sich einiges hochgeschaukelt.“ Auf den Platz des CDU-Chefhaushalters sei er in Schritten gelangt. Erst im Ausschuss, dann Obmann, dann Spitze. „Man muss klug sein in Berlin.“ Auch warten können. Am Ende sei es „eine Mischung aus Erarbeitung und auch Glück“ gewesen.

16 Seiten lange Bilanz: Viele Millionen für MV

MV hat was davon. Was genau? Die Frage nach Geldströmen, an denen er maßgeblich mitwirkte, beantwortet Rehberg mit einer Liste. Sechzehn Seiten hat seine „Bilanz“. 750 Millionen Euro über den Bundesverkehrswegeplan. 930 Millionen für Breitbandausbau. Viele Millionen für Stellen des Marinestandorts MV oder den Bau von Marine-Schiffen der Lürssen-Gruppe, zu der die Wolgaster Werft gehört. Kürzlich 900 Millionen für zwei Marine-Tanker, von denen auch die Neptun Werft in Rostock profitieren soll.

Viele weitere Millionen: für Wasserstoff-Projekte, Tourismus, Sportstätten, Museen oder Kirchen. Mit der SPD-Abgeordneten Sonja Steffen sei vieles eingefädelt worden. Die Ansiedlung diverser Forschungsinstitute in MV. Auch an der Standortwahl der bundesweiten Ehrenamtsstiftung in Neustrelitz sei er beteiligt gewesen. Rehberg hält inne. „Ach, na ja.“ Landesgruppenchef und Chefhaushalter – das werde es wohl nie wieder in einer Person geben.

CDU-Spitzenkandidat statt Hansa-Boss

Eckhardt Rehberg kam mit der Wende 1989/90 in die Politik. Geboren in Ribnitz-Damgarten, lernte in der DDR Datenverarbeitung, war Programmierer („Wir hatten noch Lochkarten“), studierte Informationsverarbeitung. 1984 trat er in die CDU ein. Die Volkskammer verpasste er 1990 knapp, landete dafür im Landtag. Auf Anhieb Fraktionschef. „Wir haben gebrannt fürs Neue“, sagt er. Eine Zeit voller Weichenstellungen. Bei der Wahl der Landeshauptstadt habe er für Schwerin gestimmt.

Später die Hansa-Jahre 1997 bis 2001, ehrenamtlicher Vorstandschef. Er plaudert vom Kauf der damals prominenten Spieler Oliver Neuville und Victor Agali. Im Herbst 1999 dann ein persönlicher Rückschlag. Diagnose Zucker. Er habe 130 Kilo gewogen, dann 25 Kilo abgerissen. Da die CDU ihn als Spitzenkandidat zur Landtagswahl wollte, habe er sich gegen Hansa entschieden. 2002 unterlag Rehberg dem SPD-Mann Ringstorff deutlich. Später wechselte er in den Bundestag.

Bald viel Zeit für die „Oma-Opa-GbR“

Viele interessante Menschen habe er in seinem Berufsleben getroffen, sagt Rehberg. Er berichtet von einer Messe von Papst Benedikt 2011 in Berlin, einem Treffen mit Bundespräsident Roman Herzog. Alles Geschichte. Bis zum Herbst werde er noch wichtige Termine als CDU/CSU-Haushalter im Bundestag haben, sagt Rehberg. Dann folge das Leben als Privatier.

Er blickt auf ein Foto seiner Familie. Fünf Enkel. Da gebe es einiges zu tun in der „Oma-Opa-GbR“. Er habe vor, sich ehrenamtlich für die Seemannsmission einzusetzen. Mit Politik aber sei dann Schluss. „Ich will in kein Hamsterrad zurück.“

