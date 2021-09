Rostock

Ausgezeichneten Service und kompetente Beratung, das schätzen Kunden und Kundinnen an Ronny Hage. Doch damit nicht genug: Der Supermarkt-Angestellte aus Rostock hat dafür jetzt sogar einen begehrten Preis des deutschen Lebensmittel-Einzelhandels bekommen. Er ist „Mitarbeiter des Jahres 2021“.

Ronny Hage leitet die Obst- und Gemüseabteilung im E-Center des Warnow Parks, dem größten Edeka-Markt Norddeutschlands. Mit seinem Engagement überzeugt er nicht nur Kunden und Kollegen, sondern auch die Fach-Jury der Verbraucherwahl „Mitarbeiter des Jahres“. Sie zeichnete Hage am Donnerstagabend bei einer großen Gala in Essen in der Kategorie „Kundenorientierung“ aus.

Zweite Auszeichnung für Rostocker Supermarktmitarbeiter

„Ich bin überglücklich“, sagt Ronny Hage nach seinem Triumph. Den Preis verdanke er seinem Chef Stephan Cunäus sowie Marion Gütling. Sie haben ihm ermöglicht, überhaupt erst an dem Wettbewerb teilzunehmen. „Darüber hinaus möchte ich mich beim gesamten Team bedanken, ohne das dieser Gewinn nicht möglich gewesen wäre.“ Am meisten aber dankt er den Kunden, die ihm und seinen Kollegen mit jedem Einkauf das Vertrauen aussprechen.

Ronny Hage ist als "Mitarbeiter des Jahres 2021" ausgezeichnet worden. Quelle: privat

Und Ronny Hage war als einziger Supermarkt-Angestellter aus Mecklenburg-Vorpommern für den Preis nominiert. Die Auszeichnung zählt zu den renommiertesten im Lebensmittel-Einzelhandel und wird vom Fachmagazin Lebensmittel Praxis vergeben. Insgesamt zwölf Kandidaten verschiedener Supermarkt-Ketten standen im Finale.

Für den Gemüsemann ist es schon der zweite Sieg in diesem Jahr: Erst vor wenigen Wochen wurde seine Abteilung mit dem Fruchtpreis 2021 für die beste Obst- und Gemüseabteilung in Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Damit haben Hage und sein Team den Titel verteidigt, denn schon im Vorjahr machten sie das Rennen um den „Frische-Oskar“ des deutschen Lebensmitteleinzelhandels.

Von Antje Bernstein