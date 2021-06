Rostock

Stephan Cunäus ist das, was man einen geborenen Verkäufer nennt: Ob Erdbeerjoghurt oder die eigenen Stärken – der 33-Jährige hat ein Talent im Vermarkten. Das hat ihm eine Bilderbuch-Karriere im Einzelhandel eingebracht. Vorläufiger Höhepunkt: Stephan Cunäus macht sich selbstständig als Kaufmann mit dem größten Edeka Norddeutschlands – dem E-Center in Rostock-Lütten Klein.

Ab 28. Juni ist Cunäus offiziell allein verantwortlich für den Supermarkt im Warnow-Park. Eine buchstäblich riesige Herausforderung: Mehr als 85 000 Artikel auf 8800 Quadratmetern, 170 Beschäftigte und Tausende Kunden täglich – Muffensausen? Stephan Cunäus lacht. „Während der Arbeit bleibt mir kaum Zeit, darüber nachzudenken, was für eine große Verantwortung da auf mich zukommt“, sagt er und verrät, dass er doch etwas aufgeregt sei. Nach Feierabend zähle er die Tage bis zum Termin. „Ich freue mich so darauf.“

In der Schule eher der Draufgänger

Es sei mehr als ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter. „Es ist eine Lebensentscheidung“, sagt er. Dass sich ihm einmal solch eine Chance bieten würde, war nicht unbedingt abzusehen. In der Schule sei er eher der Draufgänger gewesen, erzählt Stephan Cunäus und lacht. Nach dem Abi habe er Berufssoldat werden wollen. Der Wehrdienst bei der Marine weckt im „heimatverliebten“ Berliner die Lust aufs Reisen, aber nicht die auf eine Zukunft auf See.

Das E-Center in Zahlen 8800 Quadratmeter groß ist das E-Center im Warnow-Park Rostock und damit der größte Edeka in Norddeutschland und nach dem E-Center Zurheide in Düsseldorf der zweitgrößte bundesweit. 170 Mitarbeiter halten den Laden am Laufen. Bis Ende August soll das Team durch neue Kollegen und Auszubildende auf dann rund 185 Beschäftigte anwachsen. 40 Prozent des Sortiments sind Non-Food-Artikel. Das Angebot reicht von der Vase bis zur Waschmaschine. 26 Jahre – so lange werden am Standort bereits Lebensmittel verkauft, zunächst unter der Dachmarke Marktkauf. Nach mehrmonatiger Modernisierung wurde der XL-Supermarkt im November 2018 als E-Center neu eröffnet. 11 112 Verkaufsstellen bundesweit zählen zur Edeka-Gruppe, dem stärksten Verbund im Lebensmitteleinzelhandel. Knapp 5700 davon sind wie das Rostocker E-Center in Hand privater Edekaner.

Stattdessen geht er bei Kaufland in die Lehre, hat nach anderthalb Jahren den Abschluss in der Tasche und wird in jungen Jahren schon Marktleiter bei der Supermarkt-Kette. In den folgenden Jahren sammelt er bei der Metro Erfahrungen im Großhandel, beim Möbel-Franchise BoConcept lernt er Unternehmertum.

Vom Selbermacher zum Teamplayer

Bei allem Erfolg: Cunäus zahlt auch Lehrgeld. Etwa für seinen Ehrgeiz. Der brachte ihn einst beim Auswahltest um einen Ausbildungsplatz bei der Polizei („Sie wollten einen Befehlsempfänger.“). Als junger Kaufmann bezahlte er mit Herz-Rhythmus-Störungen für seinen Tatendrang. „Ich musste lernen, Aufgaben abzugeben und anderen zu vertrauen.“ Das fiel ihm schwer. Stephan Cunäus ist ein Macher mit Verkäufer-Gen im Blut. Seine Mutter ist in der Textil-, sein Vater in der Automobilbranche tätig. Sein Bruder ist wie er Lebensmittelhändler.

Klappstuhl statt Chefsessel: Stephan Cunäus will auch als allein verantwortlicher Boss von Norddeutschlands größtem Edeka bodenständig bleiben. Quelle: Ove Arscholl

Seit eineinhalb Jahren leitet Stephan Cunäus das E-Center, angestellt beim Edeka-Verbund. Nun übernimmt er die Regie. Er sei aber kein Einzelkämpfer, sondern „Coach“, der die Belegschaft fordere und fördere. Starke Argumente, smartes Auftreten – Cunäus will überzeugen, ohne einen auf Boss zu machen. Er verzichte bewusst auf laute Standpauken. „Viele Kollegen sind fast doppelt so alt wie ich und arbeiten seit 25 Jahren hier. Sie sind die Seele des Hauses. Wer bin ich denn, sie anzuschreien? Eine ruhige Stimme ist viel kraftvoller.“ Er will Vorbild sein – auch bei der Arbeitseinstellung. „Als Chef darf man sich für nichts zu schade sein.“ Mit seinem Team wolle er ein neues Kapitel schreiben. „Wir sind ein Perfect Match.“

Stephan Cunäus und ein Teil seines Teams: Der E-Center-Chef setzt auf seine Mitarbeiter. Sie seien die Seele des Supermarkts, sagt er. Quelle: Christian Schmid

Lütten Klein weckt Kindheitserinnerungen

Auch der E-Center-Standort passt wie die Faust auf’s Auge. Wenn Stephan Cunäus aus seinem Bürofenster auf die Plattenbauten von Lütten Klein blickt, fühlt er sich wie damals als Kind. „Ich bin in Ost-Berlin aufgewachsen, in Marzahn-Hellersdorf.“ Berlin ist bis heute sein Lebensmittelpunkt. Seine Familie wohnt dort, seine Freunde, seine Frau.

Die Fernbeziehung sei kein Problem. Die rare Zeit zu zweit weiß das Paar umso mehr zu schätzen und mit Unternehmungen zu füllen. Auch allein hält es Cunäus nicht lange in der Stube. Lieber genießt er Sonnenaufgänge an der Ostsee oder treibt Sport: Der 1,90-Mann hält sich mit Schwimmen, Tennis und Joggen fit. Manchmal gönnt er sich Ruhetage und schaut Filme auf Netflix.

Neue Angebote im E-Center

Seine Freizeit sei durchgetaktet, sagt Cunäus. Gleiches gilt für seinen Business-Plan. Dem Unternehmer mangelt’s nicht an Ideen für „sein“ E-Center. Die Bio-Abteilung wird auf 600 Quadratmeter verdoppelt. Hinzu kommt eine neue Themenwelt: Wo jetzt Gewürze aus aller Herren Länder Regale füllen, sollen Kunden bald nur Produkte aus Rostock und der Region vorfinden. Cunäus setzt aufs Einkaufserlebnis. Bis Ende 2022 will er mehrere Bars in seinen Markt integrieren. Diese sollen Kaffee, Suppen und Fast Food anbieten. An der Nusscreme-Bar kann der Kunde selbst Mandelmus und Co. herstellen. Den Getränkemarkt möchte Cunäus zum Spätkauf weiterentwickeln.

Schon in diesem Jahr soll Shoppen nachhaltiger werden: Das Pfandbecher-System Faircup wird sowohl im E-Center als auch im Rest des Warnow-Parks eingeführt. Ab September will Cunäus „Scan und go“ anbieten, sodass Kunden ihren Einkauf mit ihren Smartphones scannen und ohne Schlangestehen an der Kasse bezahlen können.

Zunächst aber macht Stephan Cunäus den Laden dicht: Am Samstag (26. Juni) bleibt das E-Center geschlossen. Die Privatisierung erfordert eine Inventur. Ab Montag aber will Cunäus wieder pünktlich ab 8 Uhr Kunden begrüßen – dann als Chef des größten E-Centers im Norden.

Von Antje Bernstein