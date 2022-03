Neubrandenburg

Ein Edeka-Markt in Neubrandenburg verwehrt Jugendlichen unter 16 Jahren seit neuestem zwischen 7.30 Uhr und 14.30 Uhr den Zutritt – wenn sie nicht in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sind. Diese Maßnahme löst nun eine Debatte um Diskriminierung aus und sorgt für Protest, aber auch Zustimmung unter Kunden.

Wie ist es zu dem Schritt gekommen? Diesmal geht es nicht um Hamsterkäufe, sondern um „belegte Einkaufswagen“ und „fehlenden Respekt“. Wie der Nordkurier berichtet, reagiert der Edeka-Markt in der Neubrandenburger Südstadt mit dem Hausverbot „während der Schulzeit“ auf „einfallende Schülerhorden“ der nahe gelegenen Gesamtschule.

„Respektloses Verhalten gegenüber anderen Kunden“

Weil die Schüler in großen Gruppen kämen, würden sie zeitweise einen Großteil der Einkaufswagen belegen. „Aber am Ende kauft dann nur einer von ihnen etwas. Währenddessen stehen die älteren Leute, die alle etwas kaufen möchten, draußen und müssen auf einen Wagen warten“, berichtet Marktleiterin Tina Hohenstein. Auch das respektlose Verhalten der Jugendlichen gegenüber anderen Kunden sei für sie ein springender Punkt gewesen. „Teilweise sind darunter dann Stammkunden, die das mitbekommen, von denen wir abhängig sind“, wie die Marktleiterin betont.

Ein Jugendlicher habe das Zutrittsverbot nicht beachtet und sich nicht aus dem Geschäft begeben wollen, erinnert sich der Kassierer Justin Mutz. „Als ich ihn mehrmals dazu aufgefordert habe, den Laden zu verlassen, beleidigte er mich als Hurensohn und rief ‚Scheiß Laden, ich hoffe ihr geht pleite‘.

Debatte um Sippenhaft für Teenager

In den sozialen Netzwerken entbrennt nun eine Debatte darüber, wie schlimm die Jugend von heute wirklich ist, und ob man Teenager pauschal in „Sippenhaft“ nehmen darf – und damit diskriminieren. „Wer schon einmal Jugendliche dieses Alters erlebt hat, die während der Schulpause in einen Supermarkt eingefallen sind, versteht den Betreiber“, verteidigt ein Nutzer den Schritt der Supermarkt-Leitung.

Eine Userin entgegnet: „Dann sollten Sie auch die Älteren aussperren. Die sind oft schlimmer als die Jugend. Dem pflichtet ein anderer Kommentator bei: „Das ist schon diskriminierend. Vermutlich ist der Gedanke dahinter wohl eher, dass Rentner mehr Geld in die Kasse spülen, indem sie ihre Körbe füllen, als die Schüler mit ‘ner Kleinigkeit.“

Markt bleibt bei dem Verbot

Die Marktleiterin bleibt jedoch bei dem Verbot: „Meine Mitarbeiter sagen, es sei ein sehr ruhiges Arbeiten, seitdem das Schild da ist.“ Aufgrund ihres Hausrechts dürfe sie so ein Schild auch aufstellen.

Zweifel daran äußert die Antidiskriminierungsstelle des Bundes: „Maßnahmen, wie sie hier beschrieben werden, schießen über das Ziel hinaus“, stellte die Berliner Behörde gegenüber dem Nordkurier fest. Es sei sogar ein Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu vermuten. Von Edeka Deutschland gibt es auf OZ-Anfrage (noch) keine Stellungnahme zu dem Neubrandenburger Fall.

Von Alexander Loew