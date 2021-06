Eggesin

Ungewöhnliche Fundsache: Um einen freilaufenden Esel musste sich die Polizei am Sonntag in Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kümmern. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann (56) die Einsatzleitstelle über das Tier informiert. Der Anwohner hatte das umherstreifende Tier in der Nähe von seinem Gehöft gefunden und bereits vor Ort sicher angebunden. Als die Polizei vor Ort eintraf, kümmerten sich bereits mehrere Bewohner Eggesins um den Esel. Glücklicherweise konnte sich einer der Helfer erinnern, dass der Esel einem Bewohner aus dem benachbarten Dorf Luckow gehören könnte.

Die Polizeibeamten machten sich auf den Weg und konnten den Besitzer ermitteln. Der Mann (64) hatte noch gar nicht bemerkt, dass sein Esel weggelaufen war. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die anhaltende Trockenheit der vergangenen Tage wohl die Elektroanlage, welche den Elektrozaun des Tiergeheges mit Strom versorgt, ausgefallen war und der Esel so ungehindert das umzäunte Gelände verlassen konnte. Nach fast zwei Stunden Einsatzzeit, konnten Esel und Halter wieder zusammengebracht werden.

Von OZ