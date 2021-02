Rostock

Der Rostocker Sänger Marteria und seine Frau Jadu haben sich getrennt – und das bereits vor zwei Jahren. Das gab die Sängerin jetzt via Instagram preis.

„Zecke & ich sind seit 2 Jahren nicht mehr zusammen und die Liebe hat sich zu einer Freundschaft entwickelt. Wir gehen noch immer per Videochat zusammen auf Hecht oder gehen feiern, wie hier auf diesem Bild, entstanden auf einer legendären Fetisch-Party von Graf Vincent von Schlippenbach (als man noch durfte)“, schreibt die Sängerin am Dienstag zu einem Bild von ihr und Marten Laciny, wie Marteria mit bürgerlichem Namen heißt.

Anzeige

Warum sie die Trennung so lange geheim hielten, ist bislang nicht bekannt. Wie Jadu schreibt, habe sie sich nun geäußert, da sie immer wieder Fragen zu der Beziehung gestellt bekommen habe. Der Hashtag „Ziemlich beste Freunde“, mit dem sie ihren Post versehen hat, unterstreicht noch einmal, wie gut das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann offenbar ist. Und wie reagiert Marteria? Er kommentiert die Nachricht mit einem roten Herz.

2014 gab Marteria die Verlobung auf einem Bushido-Konzert bekannt, das Ja-Wort gaben sich die beiden dann im Februar 2015. Schon damals hingen sie die Hochzeit in Las Vegas nicht an die große Glocke. Der Rostocker Sänger ist dafür bekannt, sich in Sachen Privatleben bedeckt zu halten.

Von OZ