Ehemaliger Obdachloser aus Greifswald: „Habe jetzt Job und Wohnung – was kann man mehr wollen?“

Greifswald

„Du hast noch Post hier, Andy“, sagt Ilona Martens, während sie und Andreas, den alle nur Andy nennen, das Büro im Obdachlosenheim betreten. Dass dem 44-Jährigen noch Briefe an diese Adresse zugestellt werden, komme noch manchmal vor, erklärt die Leiterin der Einrichtung. Aber eigentlich lebt Andy schon lange nicht mehr in dem orangefarbenen Flachbau im Industriegebiet.

Seit über einem Jahr hat er eine eigene kleine Dachgeschosswohnung, die sich nur einige hundert Meter entfernt vom Obdachlosenheim befindet. Zwischendurch schaut er bei den Bewohnern und den Mitarbeitern aber noch vorbei: „Nach so langer Zeit bleibt man hier irgendwie hängen“, sagt er.

Jobcenter musste zunächst das Okay geben

Zweimal berichtete die OZ über Andy und darüber, wie sein Leben in der Unterkunft aussieht. Nach dem letzten Artikel meldete sich eine Frau bei Leiterin Ilona Martens und bat Andy eine Wohnung an. „Danach ging alles schnell. Am selben Tag haben ich mir die Räumlichkeiten angeschaut. Für mich stand fest, dass ich die Wohnung haben möchte.“

Zu diesem Zeitpunkt befand sich Andy noch in den letzten Zügen seiner Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft. Das bedeutete, dass das Jobcenter das Okay für die Wohnung geben musste. Als die Bestätigung vom Amt kam, dass sie die Miete übernehmen werden, vergingen nur noch wenige Wochen, ehe der Greifswalder in die bereits möblierte Wohnung einziehen konnte. Die erste Nacht in den eigenen vier Wänden sei jedoch anstrengend gewesen, „weil ich gleich nächsten Tag angefangen habe, zu arbeiten“, berichtet Andy.

Das Gefühl, wenn er zu Besuch im Obdachlosenhaus ist, beschreibt er als zwiespältig. „Es ist einerseits schön, eine eigene Wohnung zu haben, aber irgendwie vermisst man das hier auch.“ Denn für ihn sei die Unterkunft am Gorzberg auch ein Zuhause gewesen, sagt er. Und das über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren.

Adresse des Heimes schrecke viele Vermieter ab

2019 kehrte der gebürtige Greifswalder der Liebe wegen von Berlin in die Hansestadt zurück, gab dafür seine Wohnung und seinen Job als Nachtschichtleiter in einem Supermarkt auf. Doch die Beziehung zerbrach kurze Zeit später. Die einzige Möglichkeit, nicht auf der Straße übernachten zu müssen, war die Obdachlosenunterkunft.

Es sollte eine vorübergehende Lösung sein. Andy bemühte sich zwar um eine eigene Bleibe, kassierte jedoch nur Absagen. Er glaubt nicht, dass ein unbefristeter Arbeitsvertrag, wie er ihn heute hat, damals bei der Wohnungssuche geholfen hätte: „Es schreckt viele Vermieter ab, wenn man aus dem Obdachlosenhaus kommt.“ Zudem gebe es zu wenige kleinere Wohnungen, die bezahlbar seien. „Wenn man sich in Greifswald umschaut, welche Blöcke abgerissen oder saniert werden, kann man davon ausgehen, dass sie hinterher gar nicht bezahlbar sind. Vor allem nicht als Hartz-IV-Empfänger“, ist Andy sicher.

„Ich genieße die Stille“

An seinem Lebensstil habe sich mit dem Umzug in die eigene Wohnung kaum etwas verändert. Früher im Obdachlosenhaus habe er am Wochenende mal etwas getrunken, „das mache ich heute nicht mehr, weil ich dazu gar keine Zeit mehr habe und auch keine Lust.“ Eine Flasche Whiskey habe er noch zu Hause stehen, „die ich seit einem Jahr versuche, leer zu kriegen“, sagt er und lacht. Wieder in den eigenen vier Wänden zu wohnen und für sich allein verantwortlich zu sein, habe ihm keine größeren Umstände bereitet.

Zurückgehen in die Obdachlosenunterkunft kann sich Andy nicht mehr vorstellen. „Ich genieße die Stille. Wenn ich zwölf Stunden auf Schicht bin, will ich nur noch meine Ruhe haben, wenn ich nach Hause komme.“ Denn nicht immer ging es im Obdachlosenhaus ruhig zu. Gerade in den Nachtstunden gab so manche Bewohner, die regelmäßig durch das Haus geisterten.

Andy gehöre zu den Ausnahmefällen, die es nicht nur aus dem Obdachlosenhaus schaffen, sondern auch noch eine Arbeit finden, sagt die Leiterin des Obdachlosenhauses. „Er war uns immer eine große Stütze. Wir waren auch ein bisschen traurig, als er weggegangen ist. Aber für ihn haben wir uns natürlich sehr gefreut.“ Auf die Frage, was sich Andy für die Zukunft wünscht, zeigt er sich bescheiden: „Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ich habe Arbeit und eine Wohnung – was kann man mehr wollen?“

Von Christin Lachmann