Die Idee, in Mecklenburg-Vorpommern das ehrenamtliche Engagement von Menschen mit Rabatten bei Unternehmen zu belohnen, trägt jetzt Früchte. Bisher sind fast 100 Partner gefunden, weitere sollen folgen. Bei Menschen wie Jan Brinkmann, Rettungsschwimmer der DLRG in Stralsund, kommt das kleine Dankeschön gut an.