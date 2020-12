Ehrenamtsstiftung: „Für Vereine in MV wird 2021 einiges besser“ 

Rostock

Jan Holze, Geschäftsführer der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit Sitz in Neustrelitz, im OZ-Gespräch über Verbesserungen ab 2021 für Vereine und die Corona-Belastungen.

OZ: Herr Holze, welche Vorteile bringt 2021 für Ehrenamtler in MV?

Jan Holze: Kurz vor Weihnachten hat der Bundesgesetzgeber Verbesserungen und Vereinfachungen für Engagement und Ehrenamt – auch in MV – auf den Weg gebracht. Dazu zählen die Erhöhung der Übungsleiter- und der Ehrenamtspauschale auf 3000 und 840 Euro. Aber auch die Aufnahme neuer gemeinnütziger Zwecke, wie Freifunk, Ortsverschönerung, Klimaschutz oder Friedhofspflege, halte ich für sinnvoll. Schließlich ist gerade für kleinere Vereine zukünftig nicht mehr vorgeschrieben, ihre Mittel „zeitnah“ zu verwenden. Dies war bisher für viele so nicht leistbar und bringt nun erhebliche Erleichterungen mit sich.

Ihre Deutsche Stiftung hat einen Ansturm auf Fördermittel zu verzeichnen. In welcher Weise profitieren Vereine aus MV?

Seit Beginn unserer Stiftungstätigkeit im Juli 2020 konnten wir bereits über 100 Vereine und Organisationen aus ganz MV mit einem Volumen von insgesamt fast einer Million Euro unterstützen. Dazu zählen das Jugendblasorchester in Grimmen, aber auch Vereine, wie der Kunstverein Rügen, die Verkehrswacht in Tessin-Sanitz, der Bürger für Schwaan e.V., der Kulturspeicher in Ueckermünde, der PSV Rostock oder der Feuerwehrverein in Jarmen. Auch zukünftig werden wir ganz konkrete Unterstützungsangebote unterbreiten, von denen auch das Ehrenamt in MV profitieren wird.

Wie wichtig ist das Ehrenamt aus Ihrer Sicht derzeit in der Corona-Krise?

In der Krise zeigt sich, was die Ehrenamtlichen für uns alle zu leisten imstande sind. Gerade in Zeiten, wo es notwendig ist, Abstand zu halten, zeigt sich, wie wichtig soziale Nähe durch die Arbeit der Vereine ist. Denken wir nur an die Tafeln, die auch jetzt ein wichtiger Anlaufpunkt sind, nicht nur für die Lebensmittelversorgung. Oder die Sportvereine, die unter großem Aufwand Hygienekonzepte ausgearbeitet haben, um Bewegungsangebote für alle Altersklassen weiterhin anbieten zu können. Wir alle müssen nun dafür sorgen, dass unsere Vereinslandschaft durch Austritte oder fehlende Eintritte keinen nachhaltigen Schaden nimmt.

Wie geht es für politisch engagierte Vereine weiter, wenn deren Gemeinnützigkeit in Gefahr ist?

Mit welchen Mitteln darf sich ein Sportverein gegen Rassismus engagieren, oder darf ein Karnevalsverein zu Friedensdemonstrationen aufrufen? In vielen Vereinen herrscht große Unsicherheit, inwieweit sie sich politisch betätigen dürfen, ohne ihre Gemeinnützigkeit zu gefährden. Die Hoffnung auf eine gesetzliche Klarstellung wurde nun enttäuscht. Eine verpasste Chance.

MV hat mit der Ehrenamtskarte einen Bonus für Engagierte eingeführt. Wo steht das Land beim Ehrenamt insgesamt im Bundesvergleich? Was läuft gut, wo sehen Sie Reserven?

Die bereits über 2000 ausgegebenen Ehrenamtskarten und die vielen, vielen gewonnenen Partner in MV seit dem Startschuss vor fünf Monaten zeigen, es handelt sich um ein Erfolgsmodell. Damit braucht sich das Land MV auch bei der Ehrenamtskarte nicht zu verstecken hinter den 12 anderen Bundesländern, die eine solche Karte bereits eingeführt haben.

Was bleibt zu tun? Eine Studie aus Baden-Württemberg zeigt, dass ein mittelgroßer Verein 42 volle Tage pro Jahr mit der Bewältigung bürokratischer Vorgaben verbringt. Deshalb muss die politische Leitlinie für Ehrenamt und Engagement lauten: Vereinfachung, Entbürokratisierung und flexible, längerfristig angelegte Förderung, damit sich Engagierte auf ihre eigentlichen Anliegen und Zwecke konzentrieren können.

Von Frank Pubantz