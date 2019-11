Ehrennadel des Landes: Das sind die Helden des Alltags

Schwerin

Sie haben ihr Herzblut in Projekte gesteckt und dabei vielen Menschen in ihrer Nachbarschaft eine Freude bereitet: Zwölf Ehrenamtler werden am Sonnabend von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) mit der „ Ehrennadel des Landes Mecklenburg-Vorpommern für besondere Verdienste im Ehrenamt“ ausgezeichnet. Wie jedes Jahr wird diese Auszeichnung am Tag des Ehrenamtes vergeben.

In Betracht kommen dabei Personen, die zum Beispiel in der kommunalen Selbstverwaltung und in kommunalen Einrichtungen, in Vereinen oder Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen oder im kirchlichen Bereich über mindestens zehn Jahre besonders engagiert sind.

In der Bildergalerie stellen wir neun der zwölf Personen vor, die in diesem Jahr für ihre Leistungen vom Land im Neustädtischen Palais in Schwerin geehrt werden:

Von Ann-Christin Schneider