Er soll tatsächlich stattfinden, der 16. Ball der Generationen am Samstagabend, bei dem sich Vorpommerns wichtigste Unternehmer im „Hotel zur Post“ in Bansin treffen. Am Jahresende zeichnen die Macher des östlichen Landesteils dort traditionell die Besten und Innovativsten ihrer Zunft aus. Anwesend sind stets auch hochrangige Vertreter der Politik. Gemeinsam diskutiert man auf kurzem Weg gern neue Projekte.

Und das wird – trotz derzeit täglich mehr als 800 Corona-Neuinfektionen in MV – im zweiten Herbst der Pandemie wieder so sein, bestätigt Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern: „Wir sind es unseren Mitgliedern schuldig, dass gerade jetzt in den schwierigen Zeiten nicht alles ausfällt. 2020 haben wir das Event schon gestrichen. Es ist aber für die Unternehmer wichtig, sich hier zu zeigen“, betont der 70-Jährige, der selbst Inhaber mehrerer Baufirmen in Lubmin ist. Für größtmögliche Hygiene und Sicherheit sei gesorgt, versichert Jürgens (hier äußert er sich ausführlich zu den Maßnahmen).

Große Kranfirma übernommen

Und so können vier im Land bekannte Firmenchefs persönlich und vor Publikum die prestigeträchtigen Ehrungen entgegennehmen. Werner Haase aus Greifswald wird mit dem Hauptpreis als Vorpommerns Unternehmer des Jahres ausgezeichnet. Nach seiner Laufbahn im Kernkraftwerk Lubmin managte der Multi-Unternehmer von 1991 bis 2007 die Greifswalder BAUFA Nord-Ost GmbH, außerdem weitere Serviceunternehmen für Baumaschinentechnik in Stralsund und Neubrandenburg.

1995 übernahm er die Berliner Kranlogistik-Firma Wilhelm Banzhaf, die heute im Süden von Berlin ihren Standort hat. Das Unternehmen mit 50 Mitarbeitern verfügt über einen großen Maschinenpark und 350 Krane, die auf Baustellen in ganz Europa zum Einsatz kommen. Einen Namen gemacht hat sich Haase auch in der Nahrungsmittelbranche als Geschäftsführer der Gesellschaft für windkraftbetriebene Meerwasserentsalzung, WME, mit Sitz in Dranske auf Rügen. Dort gewinnt er Tafelwasser aus der Ostsee, das nun erste Geschäfte vertreiben.

1995 mit Dönerimbiss angefangen

Gute Lebensmittel sind auch die Leidenschaft von Emin Doganey. Der aus der Türkei stammende Wahl-Heringsdorfer erhält in Bansin den Integrationspreis des Unternehmerverbandes. Als Obst- und Gemüsegroßhändler beliefert er mit seiner Firma „San Lucar“ die besten Köche der Insel Usedom. Fünfmal in der Woche holt er nachts frische Waren vom Großmarkt in Hamburg. Seine Unternehmerkarriere startete er 1995 mit einem Dönerimbiss.

Der Titel „Jungunternehmer des Jahres 2021“ wird derweil den Brüdern Rico und Stefan Burmeister überreicht, die die Leuchtenbau Pasewalk GmbH führen. Das Familienunternehmen beschäftigt 34 Mitarbeiter, beliefert europaweit Kommunen, öffentliche Einrichtungen und Firmen mit selbst designten Leuchten aus Vorpommern.

Die Brüder Rico und Stefan Burmeister aus Pasewalk erhalten den Preis in der Kategorie Jungunternehmer. Quelle: privat

Zur Ehrung anwesend sein wollte auch Manuela Schwesig (SPD). Es wäre ihr erster größerer Termin als frischgewählte Ministerpräsidentin in Vorpommern gewesen. Am Freitagnachmittag kam jedoch die Absage aus der Staatskanzlei. Offizielle Begründung: Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin werde sie gebraucht. Zum Ball kommen wollen dagegen Neu-Innenminister Christian Pegel, Staatskanzleichef Patrick Dahlemann und der neue Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß (alle SPD). Unternehmerpräsident Gerold Jürgens will bei den Spitzenpolitikern auch für ein Projekt werben, das sein Verband im Jahr 2022 vorantreiben wird.

Neue Verkehrs- und Umweltprojekte für Usedom

Das Vorhaben trägt den Arbeitstitel „Grünes Usedom“. Jürgens und Mitstreiter wollen damit Verkehrs- und Umweltprojekte für die Insel verwirklichen. Es gehe vor allem um neue Infrastruktur. Dafür soll es Fördermillionen von Land und Bund geben, und auch aus der Umweltstiftung des Landes für Nord Stream II. „Der Stau der beiden letzten Jahre hat gezeigt, dass wir neue Straßen und Verkehrslösungen auf Usedom brauchen, um weiter für Urlauber und auch die Wirtschaft attraktiv zu sein. Und die wollen wir so nachhaltig wie möglich schaffen“, sagt Jürgens.

