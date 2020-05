„Eigentlich müssten wir allen kündigen“: Steht Schulsozialarbeit in MV vor dem Aus?

Schwerin

Sie werden fast immer erst gerufen, wenn’s brennt. Dabei legen die 368 Schulsozialarbeiter an den allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen Wert darauf, dass sie weit mehr sind als die Sozialfeuerwehr an den Schulen.

Im Bundesvergleich steht MV zwar recht gut da, doch längst nicht an allen Schulen im Land sind Sozialpädagogen im Einsatz. In Rostock ist das anders. Hier sind 45 Schulsozialarbeiter beschäftigt, 41 von ihnen an allgemeinbildenden Schulen – mit dieser flächendeckenden Versorgung ist Rostock seit 20 Jahren bundesweit Vorreiter.

„Eigentlich müssten wir den Kollegen kündigen“

Doch nun sorgen sich Schulsozialarbeiter um ihre Zukunft. Die Finanzierung über ESF-Mittel der EU waren bis 2020 gebunden. Zum Schuljahr 2020/21 läuft diese Bindung aus. Bisher gibt es vom Land nur eine Option auf Fortführung.

Bettina Marquardt, Vorsitzende des Trägers für Jugendarbeit in Rostock, Lunte e. V., sagt: „Eigentlich müssten wir uns und unseren Kollegen bis Oktober kündigen, da wir nicht wissen, wie es weitergeht. Bis zu den Sommerferien brauchen wir Klarheit.“ Sie sieht die Arbeitsplätze der 368 Schulsozialarbeiter in Gefahr.

Fällt freiwillige Aufgabe durch Corona-Krise hinten über?

Die Schulsozialarbeit ist eine freiwillige Aufgabe des Landes und Marquardt befürchtet, dass im Zuge der Corona-Krise die Finanzmittel gerade mal ausreichen, um die Pflichtaufgaben zu erfüllen. Dabei sei die Arbeit der Sozialpädagogen gerade im Digitalisierungsprozess an den Schulen enorm wichtig.

Der Rostocker Landtagsabgeordnete Daniel Peters ( CDU) würde sich wünschen, dass die Sozialpädagogen an den Schulen für ihre Arbeit auch „mehr Anerkennung erhalten“. Peters kennt das Finanzierungsproblem. Zum Teil werden die Stellen zu 100 Prozent aus ESF-Mitteln, zum Teil zu 50 Prozent von den Kommunen getragen.

Er will sich dafür einsetzen, dass das fortgesetzt wird: „Aus meiner Sicht ist die Schulsozialarbeit bis 2022 gesichert. Ich gehe davon aus, dass die Option zur Fortführung gezogen wird. Wir sind als CDU-Fraktion offen dafür, dass ab 2023 aufzustocken.“

Land und EU finanzieren 296 Stellen, Kommunen 72

Vom Land werden über ESF-Mittel plus 1,8 Millionen Euro aus dem Landesprogramm 296 Stellen finanziert. Den Rest stemmen die Kommunen. Aus dem Sozialministerium heißt es, dass sich die gemeinsame Förderung bewährt habe und bis Ende 2022 gesichert sei. Die Landesregierung habe sich 2016 mit einem Budget von 35,9 Millionen zur weiteren Förderung der Schulsozialarbeit bekannt. Aus Sicht der Betroffenen ist das aber lediglich eine Option, mit der sie nicht planen können.

Von Michael Meyer