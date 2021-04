Sassnitz/Greifswald

Mitte März haben Vermieter von Ferienwohnungen einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald eingereicht, um das für sie wichtige Ostergeschäft an der Ostsee zu retten. Die Entscheidung dazu? Steht weiter aus. „Die wird frühestens Mitte bis Ende April fallen“, beklagt Oliver Roeber, Vermieter des „Kutscherhauses“ in Sassnitz auf Rügen und einer der Antragsteller, in einer Mitteilung. Das sei bei einem Eilantrag absurd. „Damit lässt man uns eiskalt im Regen stehen.“

Mehr als 50 private Vermieter haben sich zusammengeschlossen und gehen juristisch mit einer Berliner Rechtsanwaltskanzlei gegen das Beherbergungsverbot und die aktuelle Corona-Verordnung in Mecklenburg-Vorpommern vor.

Juristin kritisiert lange Wartezeit

Dass über den Antrag erst nach der nächsten Corona-Ministerpräsidentenkonferenz, die am 12 April geplant ist, entschieden werde, gehe aus dem Schriftwechsel zwischen dem Gericht und der beauftragten Anwältin Katja Kleist hervor, so Roeber weiter.

Auch die Juristin kritisiert das Vorgehen des Gerichts: „Der wichtige Eilrechtsschutz des Bürgers läuft hier ins Leere, wenn Gerichte mit ihren Entscheidungszeiten der politischen Realität hinterherlaufen.“

Die Gruppe von Vermietern hat bereits angekündigt, auch eine Entschädigungsklage gegen das Land zu planen. „Die prekäre Situation von vielen Vermietern wird nicht erkannt“, meint Roeber. Der Tourismus sei in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Umsatz von etwa acht Milliarden Euro der wichtigste Wirtschaftsfaktor. „Knapp 60 Prozent aller Unterkünfte werden hier von Privatvermietern gestellt, diese sind nun fast ein halbes Jahr ohne Einnahmen.“

Von OZ