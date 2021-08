Freest

„Da sind sie, die Biester, die uns ruinieren“, ruft ein Fischer und zeigt auf das Hafenbecken von Freest. Mehrere Kormorane landen, tauchen, kommen mit Fisch im Schnabel an die Wasseroberfläche und jagen nach dem nächsten Fisch ... Rainer Hinze, Fischer in Freest, berichtet Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), dass allmorgendlich der Himmel schwarz werde, wenn er um den Peenemünder Haken mit seinem Boot fahre und Tausende Kormorane aufsteigen. Was nach einem Naturschauspiel anmutet, ist neben Fangverbot, minimaler Fangquote und Abwrackprämie einer der Hauptgründe für die sich weiter potenzierende Wut der Freester Fischer.

Deshalb reden sie am Mittwoch mit Klöckner im Hafen Klartext. Die Mitglieder der Fischereigenossenschaft machten der Politikerin deutlich, dass ihr Berufsstand vor dem Ende steht, wenn nicht endlich neben Hering, Dorsch, Kormoran und Robben auch die Fischer als schützenswerte Individuen angesehen werden.

Weitere Fischer in Freest hören auf

„Für mich wird nächstes Jahr Schluss sein, denn mit der geringen Fangquote, die ich an einem Tag erfüllt habe, kann ich keine Familie ernähren“, sagte Fischer Rainer Hinze. Der 54-Jährige ist seit 1984 Fischer in Freest. Dass er einmal die Fischerei an den Nagel hängt, schien ihm vor Jahren undenkbar. „Doch die Politik hat uns im Stich gelassen und kann nur schön reden“, sagt er verbittert. Er habe sich jedenfalls schon nach anderer Arbeit umgeschaut und fange im kommenden Monat an, sich einzuarbeiten. „Das Fischen lässt sich höchstens noch im Nebenerwerb betreiben. Mit 1600 Euro Brutto kommt man nicht über die Runden“, so Hinze.

Fischer Holger Müller aus Freest machte sich seinem Ärger über die geringe Wertschätzung seines Berufsstandes im Gespräch mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner Luft. Quelle: Cornelia Meerkatz

Auch Nachwuchs gebe es nicht. „Wie auch, die Quote hängt ja am Boot. Ein junger Fischer müsste sich erst ein Boot kaufen, um überhaupt fischen zu dürfen. Wenn die Bank dann die Miniquote hört, winken die bei der Finanzierung nur ab. Junge Leute haben also gar keine Chance“, erklärt Stefan Thurow von der Genossenschaftsleitung. Seine Berufskollegen unterstützen ihn: Fischer hätten einerseits durch die Fangverbote regelrecht Berufsverbot und würden sogar doppelt bestraft, weil sie Fördergelder für die Zeit, wo sie nicht auslaufen, zurückzahlen müssen. „Und wenn man die Abwrackprämie in Anspruch nimmt, werden die anderen Förderungen auch noch gegengerechnet und das Schiff soll zerlegt werden, damit es nicht mehr genutzt werden kann. Was mit uns passiert, gibt es in keinem anderen Berufszweig“, meint Holger Müller, Fischer von der Pike auf.

Abwracken ist nicht die Lösung

Klöckner, die vor der Bundes- und Landtagswahl die CDU-Kandidaten Michael Sack, Philipp Amthor und Stefan Weigler vor Ort unterstützt, hört aufmerksam zu. Ihre Meinung sei, dass man einen Berufszweig wie die Fischer nicht kaputtmachen dürfe, denn es sei nicht nur eine wichtige Arbeit, sondern auch ein Stück Kulturgut und Tradition, was dann für immer verschwinde. „Für uns als CDU ist Abwrackung nicht die Lösung, Abwracken ist das Ende. Es muss darum gehen, Fischbestände realistisch zu beurteilen und zu schauen, wer sich von den Ländern an die geschlossenen Kompromisse hält“, so die Ministerin.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Glöckner und Hermann Pott, Referatsleiter Fischerei, im Gespräch mit Wolgasts Bürgermeister und CDU-Landtagskandidat Stefan Weigler, Freests Bürgermeister Holger Dinse, Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken und Fischern (v.r.) Quelle: Cornelia Meerkatz

Sie weiß sich dabei eins mit Kommunalpolitikern von der Insel wie Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos): Wenn sich die Zahl der Fischer weiter so drastisch verringere, „wird das Gesicht der Region verändert. Unsere Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ist ein Ort gewesen, wo die Fischerei Ursache dafür war, dass überhaupt gesiedelt wurde. Wenn ich mir jetzt aber die Steuereinnahmen anschaue, spielt die Fischerei überhaupt keine Rolle mehr. Unser wirtschaftlicher Motor ist der Tourismus, knapp vier Millionen Übernachtungen jährlich nur bei uns in der Gemeinde. Aber diese Urlauber erwarten doch an der Ostsee Fischerei. Deshalb ist das meistfotografierte Objekt in unserer Gemeinde das Fischerboot unseres einzig verbliebenen aktiven Fischers am Strand von Ahlbeck“, erläutert die Rathaus-Chefin.

Nicht nur an Stellschraube Fischer drehen

„Die Pläne für ein Fischereimuseum sind eine gute Idee, aber Menschen wollen Fischer nicht im Museum bestaunen, sondern ihnen beim Anlanden zuschauen und frischen Fisch bei ihnen kaufen. Es kann nur unsere gemeinsame Aufgabe sein, den Fischern tatsächlich eine Perspektive zu bieten“, meint Philipp Amthor. „Die EU muss sich entscheiden, wen sie schützen will. Für mich gehört ganz klar der Berufsstand der Fischer dazu. Natürlich muss der Schutz der Fischbestände erfolgen. Aber was an natürlichen Veränderungen bei den Fischbeständen da ist – Klima, steigende Robbenpopulation und die riesige Zahl an Kormoranen, die Tausende Tonnen Fisch fressen – muss endlich in die Betrachtung einfließen. Es kann nicht nur an der Stellschraube der Fischer gedreht werden“, erklärt Klöckner.

Das SPD-geführte Bundesumweltministerium habe nur die Natur, nie die Fischer im Blick. Aus Schwerin sei aber daran bisher nie Kritik geübt worden. „Ich nehme von diesem Besuch in Freest mit, dass Nachhaltigkeit nicht zu Lasten des Berufsstandes der Fischer gehen kann“, so Julia Klöckner. Mit der Fischereigenossenschaft werde sie in Kontakt bleiben, um weitere Argumente auszutauschen.

