Ein Busfahrer aus MV berichtet: Das Stresslevel auf der Autobahn nimmt zu

Elmenhorst

Eigentlich liebt Franz Plundrich seinen Job. Der Busfahrer aus Elmenhorst bei Rostock ist unterwegs in ganz Europa. „Das ist schon ein besonderer Beruf, den muss man mögen“, sagt der 64-Jährige. Was ihm das tagelange Unterwegssein erleichtert, ist der Umstand, dass meist seine Frau, ebenfalls Busfahrerin, dabei ist. „Ich lass’ mich nicht unterkriegen“, sagt der Berufskraftfahrer. Diesen Optimismus braucht er in seinem Alltag, weil es auf der Straße zunehmend gereizter zugeht. Aggressionen nehmen zu. „Du musst schon ein dickes Fell haben“, meint Plundrich.

„Bei der Abfahrt von der Insel Usedom stand ein Bus kürzlich sechs Stunden im Stau“, sagt seine Chefin Katharina Kofahl, Geschäftsführerin des gleichnamigen Reise-Unternehmens. Wegen einer Baustelle war eine Zufahrt zur Insel gesperrt. Solche Vorfälle haben „stark zugenommen“, meint die Reise-Unternehmerin, „das ist eine Katastrophe“. Ankunftszeiten lassen sich kaum noch verbindlich vorhersagen, was Kunden verärgere, Fahrer bekommen Probleme, weil sie die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht einhalten können, wenn sie für Stunden feststecken.

Anzeige

1,5 Planstellen für fast 600 Brücken

Die Chancen, dass sich die Situation bald bessert, sind nicht allzu groß. Die Zahl der Baustellen dürfte in den kommenden Jahren sogar deutlich zunehmen – zumindest auf den Autobahnen. Grund ist ein über die Jahrzehnte angewachsener Rückstau bei Wartung und Instandhaltung in MV. Es rächt sich, dass jahrelang zu wenig getan wurde. Jeder dritte Kilometer Autobahn im Nordosten gilt als sanierungsbedürftig. „Das ist wie beim Auto. Wenn man zwei- oder dreimal die Inspektion ausfallen lässt, passiert nicht sofort etwas. Aber nach ein paar Jahren ist das Auto Schrott“, sagt Christian Hieff, Sprecher beim ADAC in Hamburg.

Ein Problem sind vor allem die vielen sanierungsbedürftigen Brücken. Knapp 600 gibt es davon an den Autobahnen im Nordosten. Für ihre Wartung und Instandhaltung waren im Güstrower Landesamt für Straßenbau gerade einmal 1,5 Planstellen vorgesehen. Standen große Brücken-Neubauprojekte an, wie an der abgesackten A 20 bei Tribsees oder über die A 19 am Petersdorfer See, blieb alles andere erst einmal zwangsweise liegen. Dem politisch über Jahre geduldetem Personalmangel ist es zu verdanken, dass die Autobahnen in MV bundesweit den technisch schlechtesten Zustand aufweisen.

Mehr Lkw und mehr Gedränge

Busfahrer Franz Plundrich berichtet von seiner vorerst letzten großen Fahrt, eine „Gruseltour“ sei es gewesen. Auf der A 1 entlang, vorbei an Köln und Bonn, eine Baustelle folgte auf die nächste, und immer wieder Stau. Im Kriechverkehr kurz vor Hamburg ging dann ein paar Stunden später gar nichts mehr. Lkw-Fahrer stellten ihre Fahrzeuge einfach auf den Randstreifen ab und machten Pause, um ihre Fahrtzeiten nicht zu überschreiten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Plundrichs Fazit: „Bei der Koordination der Baustellen könnte noch viel verbessert werden.“ Vielleicht schafft die neue Bundes-GmbH das ja besser als 16 verschiedene Landesämter. In den vielen Jahren, die er nun schon beruflich auf Achse ist, habe sich einiges zum Negativen verändert. „Es sind immer mehr Lkw unterwegs“, sagt er. Das Gedränge auf der rechten Spur heize das Stresslevel zusätzlich an. Gefährliche Szenen auf viel zu engen Baustellenspuren erlebt der Mecklenburger ständig. „Jeder denkt nur noch an sich und will der Erste sein.“

„Es ist ja richtig, dass gebaut wird“, findet der 64-Jährige. Im Detail gebe es aber viel Verbesserungsbedarf. Auch der ADAC setzt große Erwartungen in die neue Autobahn GmbH. Die bisherige, dezentrale Fernstraßen-Bürokratie sei ein gutes Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte, so Sprecher Christian Hieff. Schließlich gehe es um wichtige Infrastruktur.

Von Gerald Kleine Wördemann