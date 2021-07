Rostock

In MV verdienen die Beschäftigten im Schnitt weniger als 20 000 Euro im Jahr – so wenig wie in keinem anderen Bundesland. Ist es da wirklich angemessen, dass schon Landräte und Oberbürgermeister Dienstwagen fahren, die teilweise mehr als 100 000 Euro kosten? Der Durchschnittsbeschäftigte müsste dafür fünf Jahre lang arbeiten – und hätte noch nichts gegessen und keine Miete gezahlt.

Natürlich gehört Repräsentation zum Job. Ein Landrat muss nicht im zehn Jahre alten Golf vorfahren, wenn er zu bedeutenden Anlässen oder Verhandlungen kommt – auch wenn viele seiner „Untertanen“ genau so ein Auto fahren. Ein bisschen Luxus ist ihm ja zu gönnen – aber bitte im Rahmen.

Dass die Behörden bei der Anschaffung nicht den vollen Preis zahlen, spart dem Steuerzahler zwar Geld, ist aber eigentlich eine weitere Ungerechtigkeit: Der Normalbürger bekommt keine 30 Prozent Rabatt auf einen Neuwagen.

Ein wenig mehr Bescheidenheit würde unseren Landräten gut zu Gesicht stehen: Ein Audi A6 ist nicht lieferbar – also muss eben ein teurer A7 her? Stattdessen auf ein billigeres Modell zurückzugreifen, wäre doch auch möglich gewesen.

Von Axel Büssem