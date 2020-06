Lübtheen

Grün ist die Hoffnung und winzig klein: Wie Phoenix aus der Asche kämpft sich ein Eichentrieb durch verbrannte Erde. Das Pflänzchen ist umzingelt von pechschwarzen Riesen. „Das hier ist alles tot“, sagt Matthias Weber und deutet auf verkokelte Kiefern, die wie abgebrannte Streichhölzer in den blauen Himmel ragen. „Es tut mir im Herzen weh, das zu sehen.“ Die Nadelhölzer erinnern ihn „an die schwärzesten Tage meiner Berufslaufbahn“, erzählt der Förster mit stockender Stimme. Denn wo nun Vögel die Sommeridylle bezwitschern, brach vor ziemlich genau einem Jahr die Hölle los.

Am 30. Juni 2019 entzündet sich auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) der bislang größte Waldbrand in Mecklenburgs-Vorpommerns Geschichte. Was Ursachenforschern zufolge mit einem nicht ganz erloschenen Brand fünf Tage zuvor begann, frisst sich als Flammenwalzen durch den Forst. Vier umliegende Dörfer, in denen insgesamt 650 Menschen leben, müssen zeitweise evakuiert werden. Rund 5000 Feuerwehrleute, Sanitäter, Polizisten und private Helfer sind tagelang im Einsatz. Das Feuer erreicht dennoch solche Ausmaße, dass es sogar auf Satellitenfotos aus dem Weltall zu sehen ist.

Die Brandspuren sind auch jetzt noch allgegenwärtig. Die Stämme rußschwarz, die Kronen braun – gut 300 Hektar Nadelbäume seien durch das Feuer abgestorben, sagt Matthias Weber. Gut noch mal so viele dürfte ein ähnliches Schicksal ereilen: Unter den Borken der hitzegeschwächten Bäumen haben sich verschiedene Käferarten eingenistet. Das Todesurteil für die Kiefern, aber ein gefundenes Fressen für Spechte. Von denen sein jetzt viele im Wald zu sehen, sagt der Förster. „Liegt wohl am großen Futterangebot.“

Matthias Weber arbeitet für den Bundesforstbetrieb Trave, der bei Lübtheen 6200 Hektar Wald für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet. Es ist ein besonderes Fleckchen Erde. Es gehört sowohl zum Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe als auch zum Nationalen Naturerbe. Zudem birgt der Boden Hochexplosives: Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Granaten, Bomben, Patronen – wie viel Groß- und Kleinkaliber im Forst schlummern, weiß niemand. Wie gefährlich sie werden können, dagegen schon.

Als sich das Feuer im Sommer 2019 durch rund 1000 Hektar Wald frisst, lässt es etliche Sprengkörper in die Luft gehen. „Wir hatten Glück, dass niemand zu Schaden gekommen ist“, sagt Matthias Weber. Darauf, dass es beim nächsten Großbrand weniger glimpflich ausgehen könnte, wollen es aber weder Bund noch Land ankommen lassen. Handeln müssen sie, denn das Fünkchen Hoffnung, dass sich ein Szenario wie im vergangenen Jahr nicht wiederholt, wird von Jahr zu Jahr kleiner. Angesichts des Klimawandels und immer längerer Trockenperioden wächst die Gefahr, dass in Forsten Feuer ausbrechen.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, soll „Thor“ Brände im Keim ersticken. Was klingt wie der nordische Donnergott ist der Name eines Gemeinschaftsprojekt der Landesforst MV und der Technischen Universität Dresden. Gemeinsam haben sie Standards zur Waldbrandbekämpfung und -prävention auf munitionsbelasteten Flächen erarbeitet. Details dazu will Landwirtschaftminister Till Backhaus ( SPD) am Freitag dieser Woche vorstellen.

Laubbäume trotzen den Flammen

Der Bund hat längst losgelegt, mit einem Waldbrandriegel: Zu beiden Seiten der 30 Kilometer langen Ringstraße, die den Lübtheener Wald durchzieht, wurden breite Wundstreifen angelegt. Auf insgesamt 80 Hektar links und rechts des Weges wurden insgesamt 25 000 Festmeter Holz eingeschlagen und alle Stubben gerodet. Damit Flammen auch sonst keine Nahrung finden, werde hier zwei Mal pro Jahr jegliche Vegetation untergepflügt, erklärt Matthias Weber.

Parallel zum blanken Mineralboden schließt sich eine Zone an, auf der Waldumbau stattfinden soll: Viele der leicht brennbaren Kiefern werden gefällt, unter den Verbleibenden werden Laubbäume angepflanzt. Wie gut diese Flammen trotzen, zeigt sich dort, wo vor einem Jahr das Feuer durchlief: Nahezu unversehrt ragen Eichen und Buchen zwischen toten Nadelbäumen auf.

Viele Kiefern stehen noch; was bereits liegt, soll weichen: Weil Totholz wie Zunder brennt, wird es von dem Streifen entfernt, der sich direkt an die Waldumbaufläche anschließt, sagt Weber. Gefährlich seien vor allem halb umgekippte Bäume, an ihnen könnte Feuer vom Boden in die Kronen klettern. „Dann ist es nicht mehr händelbar.“

Vor dem Hochsommer: Feuerwehren in MV vor großen Herausforderungen

Ebenfalls problematisch: die Löschwasserversorgung im Wald. Damit, sobald es brenzlich wird, ausreichend Wasser zur Verfügung steht, werden 13 Brunnen gebohrt. „Bis Ende Juni wollen wir damit fertig sein“, sagt Matthias Weber. Außerdem sollen sogenannte BOS-Wege ausgewiesen werden, die sowohl Behörden als auch Organisationen mit Sicherheitsaufgaben – sprich Feuerwehr und Co. – durch den Wald lotsen.

Im Großteil des Waldes ist Betreten tabu. Denn wer hier einen falschen Schritt macht, riskiert sein Leben. „Das hier ist der Hotspot“, sagt Matthias Weber und zeigt zwischen Kiefern hindurch, „Hier war das Marinearsenal.“ Die Fläche soll perspektivisch von Munition beräumt werden. Gleiches soll künftig im 1000-Meter-Radius um benachbarte Dörfer passieren – damit sich Feuerwehrleute beim Löschen auf sicherem Terrain bewegen und Ortschaften nicht evakuiert werden müssen.

Waldumbau, Munitionsbergung – viele der Brandschutzmaßnahmen werden Jahre dauern und Unsummen verschlingen, sagt Matthias Weber. „Aber der Bund scheut keine Kosten und Mühen. So etwas wie im vergangenen Sommer möchten wir nie wieder erleben.“

Thor sagt Bränden den Kampf an Der Waldbrand auf dem verlassenen Truppenübungsplatz Lübtheen (25. bzw. 30. Juni 2019) war Auslöser für das Waldbrandschutz­konzept des Landes, das eine interministerielle Arbeits­gruppe mit Fokus auf kampfmittelbelastete Waldflächen erarbeitete und dem das Kabinett am 19. Mai 2020 zustimmte. Teil dieses Konzepts ist „Thor“, ein Projekt, in dem die Landesforstanstalt MV in Zusammenarbeit mit der TU Dresden modellhaft für die Bundesrepublik neue Strategien zur Brandprävention in munitionsbelasteten Wäldern entwickelt und testet.

