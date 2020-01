Torgelow

Ein Lichtermeer für die kleine Leonie: Rund 300 Trauernde haben am Sonntag in der Torgelower Christuskirche an den schrecklichen Tod der Sechsjährigen vor genau einem Jahr erinnert. Darunter waren laut Organisator Mike Carlson zahlreiche Kinder. Vor allem bei den musikalischen Beiträgen flossen viele Tränen.

Auch Leonies leiblicher Vater Oliver E. war in der Kirche. „Ich bin überwältigt von der Anteilnahme“, sagte er anschließend der OZ. Seinen Schmerz über den Verlust seiner Tochter konnte die Trauerfeier ihm allerdings nicht nehmen: „Helfen kann mir niemand. Ich muss lernen, damit zu leben.“

Verein erinnert an „kleine Biene“

Leonies heute dreijähriger Bruder Noah war nicht in der Kirche. Er blieb zu Hause bei der Familie Carlson, die in dem Jahr nach dem Mord ein familiäres Verhältnis zu Oliver E. und Noah aufgebaut hat.

In einer kurzen Ansprache forderte Carlson die Torgelower auf, künftig gegenseitig besser auf sich achten. „Wir müssen mehr hinschauen. So etwas darf in Torgelow nicht noch einmal passieren.“ Carlson hat bereits zusammen mit neun weiteren Mitstreitern die Gründung eines Vereins in Angriff genommen, der sich auch schon vorbeugend gegen Gewalt gegen Kinder engagieren will. In Erinnerung an Leonie soll er „Kleine Biene e.V.“ heißen. So hatte ihre Tante sie immer genannt.

Große Betroffenheit

Die Andacht in der Kirche war laut Carlson sehr ruhig. Die grausigen Details von Leonies Martyrium, die während des Prozesse bekannt wurden, hätten die Anteilnahme noch einmal verstärkt. „Die Menschen waren sehr betroffen.“

Das habe sich vor allem gezeigt, als, wie schon bei Leonies Beerdigung, das Lied „Still“ der Band Jupiter Jones von einem Geschwisterpaar gesungen wurde. „Da flossen sehr viele Tränen“, so Carlson. In dem Lied heißt es unter anderem „So laut und so verloren war es hier, als Stille bei uns wohnte anstatt dir“.

Trauer ist noch da

Pastor Frank Sattler betonte, wie wichtig es sei, Gefühle zuzulassen: „Viele haben mir gesagt: ,Lass es ruhen’. Aber die Trauer ist auch nach einem Jahr noch da, und sie ist auch wichtig.“ Er habe bemerkt, dass die Menschen in Torgelow immer noch sehr betroffen sind. „Gerade der Prozess war auch noch einmal sehr zermürbend.“

Die Christuskirche liegt ganz in der Nähe des Hauses, in dem Leonie starb. Für den Pastor war der Fall auch ein Symptom einer „Krankheit in unserer Gesellschaft: Es fehlt an Aufmerksamkeit und an sozialen Kontakten. Und Leonie ist leider kein Einzelfall, sondern es gibt viele ähnliche Schicksale.“

Lebenslang für den Mörder

Leonies Stiefvater war am vergangenen Donnerstag für den Mord an dem Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte Leonie nach Überzeugung des Gerichts am 12. Januar 2019 so schwer misshandelt, dass sie nach einem langen, quälenden Todeskampf starb. Der heute 28-Jährige hatte zudem verhindert, dass Ärzte Leonie möglicherweise noch hätten helfen können. So wollte er seine Tat verdecken, hieß es im Urteil. Auch Leonies Mutter wird sich wohl in einem weiteren Verfahren verantworten müssen.

Von Axel Büssem