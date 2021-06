Ein Land zum Leben: Mehr Menschen ziehen nach MV

Schwerin

Die Einwohnerzahl in Mecklenburg-Vorpommern ist seit 2017 erstmals wieder leicht gestiegen. Ende 2020 lebten 1.610.774 Menschen in MV und damit 2.636 mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch mit. Der Bevölkerungszuwachs sei vor allem auf Zuwanderungen zurückzuführen.

In 2020 wurden 12.061 Babys geboren und damit 569 weniger als im Vorjahr. Im selben Zeitraum starben mit 21.854 Menschen 152 mehr als im Jahr 2019.

Mehr Menschen zugezogen

Der Überschuss der Sterbefälle über die Zahl der Geburten wurde jedoch durch die Zuzüge übertroffen. 2020 verlegten 44.647 Menschen ihren Hauptwohnsitz nach Mecklenburg-Vorpommern. 32.066 Menschen zogen dagegen in ein anderes Bundesland oder ins Ausland. Daraus ergibt sich ein Wanderungsgewinn von 12.581 Menschen. Das sind 4.538 Personen mehr als im Vorjahr.

Von RND/dpa