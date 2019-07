Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kritisiert die Bundesregierung, nachdem der Zuschlag für das neue Batteriewerk, an das Fördergelder in Höhe von rund 500 Millionen Euro geknüpft sind, nach Münster ging – in die Heimatregion von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU).