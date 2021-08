Aufsichtsrat und Vorstand der Rostocker Uni-Medizin lassen von Fachleuten prüfen, ob ein kompletter Neubau an einem neuen Standort in der Hansestadt Sinn macht. OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer hält das für den richtigen Schritt: An der Schillingallee dürfte moderne Medizin kaum möglich sein.