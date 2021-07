Ein neuer Corona-Fall am Sonntag: Kaum Veränderungen in MV

Rostock

Am heutigen Sonntag, den 11. Juli hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock einen neuen Coronafall für MV gemeldet. Das sind vier weniger als am Vortrag und genauso viele wie am Sonntag vor einer Woche. Damit bleibt die Inzidenz nach wie vor bei 1,7. Vor einer Woche lag diese noch bei 1,3.

Die eine Neuinfektion verzeichnet das Lagus in der Stadt Rostock. Damit wurden in den vergangenen sieben Tagen sechs neue Fälle für die Hansestadt gemeldet. Die Inzidenz ist dort weiterhin bei 2,9. Derzeit sind in MV 62 Menschen infiziert – das sind zwei weniger als am Samstag. Es gibt keine weiteren Todesfälle, die mit dem Coronavirus zusammenhängen. Auch an der Anzahl, der Menschen, die in einem Krankenhaus (6) oder auf einer Intensivstation (2) behandelt werden, hat sich nichts verändert.

Insgesamt sind bislang 44 187 Menschen in MV an Corona erkrankt. 42 964 davon gelten schätzungsweise mittlerweile wieder als genesen. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 1161 Personen im Land gestorben.

Von OZ