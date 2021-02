Immer mehr Kontaktaufnahmen - Ein offenes Ohr in der Not: Telefonseelsorge in MV stärker nachgefragt

Die ökumenische Telefonseelsorge in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete im vergangenen Jahr eine steigende Nachfrage. Die drei Mecklenburger Stellen in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg erreichten über 36.000 Anrufe, Chats und E-Mails.