Mundschutz, Sicherheitsabstände, Zugangsbeschränkungen: Wer in Corona-Zeiten nicht viel Zeit im Supermarkt verbringen möchte, kann bei einigen Anbietern auf einen Lieferservice zurückgreifen. Andere bieten teilweise die Abholung gepackter Einkaufskörbe in den Märkten an. Das Angebot ist praktisch – aber nicht gerade günstig.