Dienststellen stehen zum Teil leer - Einbrüche in Pfarrhäuser in MV: Vierstelliger Betrag in Stavenhagen gestohlen

In Mecklenburg-Vorpommern häufen sich die Einbrüche in Pfarrhäuser. Innerhalb weniger Tage sind Einbrecher unter anderem in Stavenhagen, Malchin und Gnoien in Dienststellen eingestiegen. Schon Ende 2019 gab es ähnliche Fälle. Wegen des Personalmangels waren die Pfarrhäuser zur Zeit der Einbrüche teils unbewohnt.