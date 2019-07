Neubrandenburg

In der Nacht vom 12. zum 13. Juli wurden in zwei Neubrandenburger Garagenkomplexen insgesamt 32 Garagen aufgebrochen. Nach bisherigem Erkenntnissen haben Unbekannte Garagen in der Friedländer Straße und Mockeshofer Straße aufgebrochen. Die Täter stahlen unter anderem ein Quad der Marke Dinli. Dieses wurde am 13. Juli gegen 4 Uhr nach einem Unfall im Straßengraben zwischen Neubrandenburg und Ihlenfeld gefunden und sichergestellt. Die Täter versuchten auch, zwei Motorräder zu entwenden. Diese fanden die Beamten hinter einem der Garagenkomplexe. Ob noch mehr gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen gesucht

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Garageneinbrüchen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter Tel. 0395 / 55 82 52 24.

OZ