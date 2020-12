Einbrüche in Ferienhäuser an der Müritz: Täter stehlen TV-Geräte und Musikanlagen

Röbel, Klink

Diebesbanden plündern Ferienhäuser: In der Zeit vom 16.Dezember bis 28.Dezember wurde in zwei Ferienhäuser in einer Anlage an der Müritz in Röbel eingebrochen, wie die Polizei in Neubrandenburg am Dienstag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den leerstehenden Ferienhäusern und entwendeten Fernseher, Hi-Fi-Anlage sowie Kaffeemaschine und Toaster aus einem der Häuser. Der Schaden wird auf rund 1200 EUR geschätzt.

Die Polizei in Röbel hat Ermittlungen wegen der Einbruchsdiebstähle aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Die Kriminalbeamten prüfen auch mögliche Zusammenhänge zu jüngsten Einbrüchen in einer Ferienhausanlage „Am Seeblick“ in Klink.

Ebenfalls über die Weihnachtsfeiertage wurden dort auch technische Geräte aus zwei Ferienhäusern gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die unbekannten Täter widerrechtlich einen Generalschlüssel beschafft, um in die Ferienhäuser zu kommen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in den Tatzeiträumen in Röbel und Klink auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, Angaben zu den entwendeten elektronischen Geräten machen oder anderen sachdienliche Hinweise geben können. Telefon der Polizei in Röbel: 039931/848 224, in Waren 03991/176 224, Internet unter www.polizei.mvnet.de.

