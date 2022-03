„Eine Schande“: Bundespolitik reagiert auf Streit im Landtag MV um Millionen für Ukraine

Schwerin/Berlin

Die Schlammschlacht um 20 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt für humanitäre Zwecke in der Ukraine – sie geht auch außerhalb des Landtages in Schwerin weiter. Nachdem am Freitag hitzig ein entsprechender Antrag von CDU, FDP und Grünen diskutiert wurde, hat sich nun auch ein Bundespolitiker in die Debatte eingeschaltet. Und dessen Wortwahl ist ähnlich deutlich.

Als „eine Schande“ bezeichnet Paul Ziemiak, CDU-Bundestagsabgeordneter, am Sonnabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter das, was am Vortag im Schweriner Parlament passiert ist. In seinem Post zitiert er das Lied der Arbeiterbewegung „Wann wir schreiten Seit’ an Seit’“ und kritisiert, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die SPD, die Linke und die AfD fest an Putins Seite stünden.

Koalition legt 20 Millionen Euro für Ukraine-Hilfe ab

Hintergrund des Tweets ist, dass sich ebenjene Fraktionen am Freitag im Landtag weigerten, 20 Millionen Euro aus dem Haushalt für humanitäre Zwecke in der Ukraine bereitzustellen. Das entspricht der Summe, die Nord Stream 2 in die umstrittene Klimastiftung gesteckt hat, die jetzt abgewickelt werden soll. CDU-Bundestagsabgeordneter Ziemiak nennt es in seinem Statement auf Twitter „russisches Lobbygeld“ und bedankt sich bei CDU, FDP und Grüne für die „wichtige Initiative“.

Nach Beginn der Invasion Russlands kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an, man wolle prüfen, ob dieses Geld für humanitäre Zwecke genutzt werden kann. Ob dies rechtlich überhaupt geht, ist unklar.

Aggressiver Ton und Beleidigungen im Landtag

Mit ihrem Antrag wollte die „Jamaika“-Opposition aufs Tempo drücken. Man könne nicht warten, bis eine Stiftung nach Monaten abgewickelt ist, sagte unter anderem Ann Christin von Allwörden (CDU). Anschließend wurden die Regierungsparteien und die AfD aggressiv und beleidigend. Der Opposition wurde Scheinheiligkeit vorgeworfen und der Vorstoß als „verwerflich, niederträchtig und schäbig“ bezeichnet. Das Entsetzen war dementsprechend auf der Gegenseite groß: „Ich schäme mich in Grund und Boden für dieses Parlament“, sagte von Allwörden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auf Twitter für ihren pro-russischen Kurs in die Schusslinie gerät. Erst vor zwei Wochen wurde ihr vom ukrainischen Botschafter Heuchelei vorgeworfen und es wurde nach Kritik ihrerseits an Altkanzler Gerhard Schröder Rücktrittsforderungen laut.

Von Ann-Christin Schneider