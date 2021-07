Eine Tote und zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B5

Bei einem Verkehrsunfall auf der B5 bei Ludwigslust ist am Montagabend eine 53 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Der 18-jährige Fahrer sowie eine 64-jährige Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen.

Rettungshelfer arbeiten zusammen am Wrack eines PKW der mit drei Insassen über die Böschung an einen Baum geprallt ist. Am Steuer war ein 18-jährige Fahranfänger. Quelle: Ralf Drefin/dpa