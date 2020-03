Eine Woche Reiseverbot in MV: So viele Personen hat die Polizei abgewiesen

Laut Prognose des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie steigt das Wasser in der Ostsee am 29. März an. So könnte der Pegel in Wismar bis zu 1,30 m über normal liege – für Rostock werden Werte bis 1,10 m erwartet. Auch Stralsund und Greifswald sind betroffen.