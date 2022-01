Eine Woche nach Ausschreitungen in Anklam: So verlief der Corona-Maßnahmen-Protest am Montag

Anklam

Nachdem es am vergangenen Montag in Anklam im Rahmen der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen war, formierte sich nun ein bürgerlicher Gegenprotest. Unter anderem hatte Anklams Bürgermeister Michael Galander (IfA) dazu aufgerufen. Insgesamt folgten rund 80 Menschen der Aufforderung, eine Menschenkette vor dem Rathaus zu bilden. Um den Corona-Maßnahmen gerecht zu werden, hielten die Menschen sich an Schals fest und so die 1,5 Meter Abstand ein. Mit dabei war auch der Bundestagsabgeordnete Erik von Malottki (SPD). Er erklärte, dass angemeldeter Protest zu einer Demokratie gehöre, die Geschehnisse in Anklam aber zu verurteilen sein. Er hielt ein Schild:„Gewaltfrei, Solidarität, Demokratie.“ „Als demokratisch gewählten Volksvertreter schüchtert einen diese Verhalten schon sein“, erklärt er.

In der vergangenen Woche fanden sich rund 400 Menschen zusammen. Sie zogen ohne vorherige Anmeldung durch die Stadt, widersetzten sich den Anweisungen der Polizei und griffen die Beamten an. In der Folge wurden zwei Beamte verletzt und 11 Strafanzeigen gestellt. Auch an diesem Montag kamen wieder rund 400 Menschen auf dem Markt.

Wieder Böllerwürfe aus der Demo

Nach Angaben der Polizeikräfte vor Ort habe es erneut keinen Versammlungsleiter gegeben. Mehrfach erklärten die Beamten über den Lautsprecherwagen, dass die Versammelten Masken aufsetzen müssten. Niemand hielt sich daran. Stattdessen zogen sie, begleitet von vereinzelten Böllern und „Widerstand“ rufen durch die Anklamer Südstadt.

Bürgermeister Michael Galander macht das Auftreten dieser Menschen sorgen. „Diese Menschen treten unsere Demokratie mit Füßen, das wollen wir nicht unkommentiert stehen lassen.“ Er glaube auch nicht, dass es den meisten der Demonstranten noch um die Corona-Maßnahmen oder eine mögliche Impfpflicht gehe. „Nächstes Jahr finden sie etwas anderes, gegen das sie demonstrieren können.“ Er war erfreut über die rund 80 Menschen, die an der Kette vor dem Rathaus teilnahmen.

