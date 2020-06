Eine neue Corona-Infektion am Freitag in MV

Rostock

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hat am Freitag eine neue Infektion mit dem Coronavirus in MV gemeldet. Damit steigt die Zahl der bisher bestätigten Fälle auf 798 (Stand: Freitag, 15 Uhr). Die Infektion ist in der Hansestadt Rostock aufgetreten.

Die wenigsten Fälle gibt es in MV nach wie vor im Landkreis Rostock – mit 76 gemeldeten Infektionen, die meisten im Landkreis Vorpommern-Greifswald – mit 139 gemeldeten Infektionen.

Anzeige

763 Patienten wieder genesen

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts sind 763 Patienten in MV bereits wieder genesen, die Dunkelziffer spielt dabei keine Rolle. Bislang müssen/mussten 117 Menschen stationär behandelt werden, 21 davon werden/wurden intensivmedizinisch betreut. Bislang sind in MV 20 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Von OZ