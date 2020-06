Eine neue Corona-Infektion am Montag in MV

Eine neue Corona-Infektion hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Montag in MV gemeldet. Damit steigt die Zahl der bislang bestätigten Fälle auf 802. Schätzungen zufolge ist ein Großteil der Infizierten bereits wieder genesen.

