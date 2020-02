Millionen Jobs im Osten gingen nach 1990 verloren. In MV waren vor allem die Werften betroffen. Dabei ging es nicht immer mit rechten Dingen zu. Verantwortlich machen viele bis heute die Treuhand. Eine Ausstellung in Rostock beleuchtet das Thema. Am Donnerstag war Gregor Gysi zu Gast.