Rostock

Angesichts der seit Jahren andauernden Niedrigzinsen suchen die 160 Stiftungen in Mecklenburg-Vorpommern nach neuen Wegen zur Finanzierung ihrer Projekte. In der Regel bestehe das Stiftungsvermögen nicht nur aus Barkapital, aus dem durch Zinserträge Geld für einzelne Projekte erzielt wird, erklärt das Justizministerium, das die Stiftungsaufsicht innehat. Mieteinnahmen, Spenden, Wertpapiere oder Erbschaften spielten bei der Finanzierung von einzelnen Aufgaben ebenso eine große Rolle.

So profitiert die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin von der Sparkasse. „Erst kürzlich hat sich das Stiftungsvermögen durch eine Spende der Sparkasse auf 4,73 Millionen Euro erhöht“, sagt Ines vom Stein von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Das seit Jahren niedrige Zinsniveau und damit einhergehende geringe Kapitalerträge hätten sich auf die Arbeit der Stiftung nicht negativ ausgewirkt. Einzelne Projekte mussten deshalb weder zurückgefahren noch eingestellt werden, so vom Stein.

Immobilien als langfristiges Investment

Langfristige Anlageformen hat die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern-Stiftung gewählt. „Natürlich trifft auch uns das derzeitige Niedrigzinsniveau“, sagt der Geschäftsführer der Stiftung, Markus Fein. Allerdings plane die Stiftung weit über den Blick auf wenige Jahre mit eventuell niedrigem Zinsniveau hinaus. „Der Kauf einer Immobilie, welche mit dem Stiftungsziel in unmittelbarem Zusammenhang steht, stellt eine gute Ergänzung zum sonstigen Anlagekonzept dar.“ Gemeint ist der Erwerb des ehemaliges Sparkassengebäudes in der Schweriner Innenstadt. Dort waren die Festspiele zuvor jahrelang Mieter. Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern-Stiftung fördert den jährlichen Konzertbetrieb der Festspiele und unterstützt das Nachwuchsprogramm des Musikfestivals.

Aber auch Stiftungen mit einem geringen Vermögen konnten ausbleibende Kapitalerträge in den vergangenen Jahren gut kompensieren. So profitiert die Stiftung Mecklenburg mit einem Stiftungsvermögen von rund 500 000 Euro von Spenden und Erbschaften. „Glücklicherweise mussten keine Projekte gestrichen werden, weil wir andere Einnahmen hatten“, sagt der Geschäftsführer der Stiftung Mecklenburg, Florian Ostrop. Die Stiftung, die nach eigenen Angaben vor allem in der Bewahrung und Vermittlung des mecklenburgischen Kulturerbes aktiv ist, trete allerdings auch nicht als alleiniger Förderer auf, sondern unterstütze einzelne Projekte als Kooperationspartner. Zusätzlich werde die Stiftung, vom Bildungsministerium des Landes gefördert.

Großteil engagiert sich in sozialen Bereichen

In Mecklenburg-Vorpommern existieren derzeit 160 Stiftungen, die verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens fördern. 114 Stiftungen stehen unter staatlicher Aufsicht, 46 sind kirchliche Stiftungen, wie das Justizministerium mitteilte. „Die Zeit für Stiftungen ist gerade nicht einfach. Dennoch gibt es immer noch sehr viele Stiftungen, die das Leben unserer Gesellschaft unterstützen“, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU). Sie plane noch in diesem Jahr eine Tour durch das Land, um sich über die Arbeit verschiedener Stiftungen zu informieren.

Der Großteil der Stiftungen im Land engagiert sich in sozialen Bereichen. Aber auch die Förderung von Kunst, Kultur, Bildung, Forschung, Sport, Architektur und Umweltschutz gehören zu den Zielen von Stiftungen.

Mecklenburg-Vorpommern hat geringe Stiftungsdichte

Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen ist Mecklenburg-Vorpommern neben Brandenburg das Land mit der geringsten Stiftungsdichte. Auf 100 000 Einwohner kommen im Nordosten zehn Stiftungen. Bundesweit führend sind die beiden Stadtstaaten Bremen (49) und Hamburg (78).

Von RND/dpa