Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern, der Urkundenfälschung und des Menschenhandels gegen mehrere Personen. Auch in Vorpommern-Greifswald und der Mecklenburgischen Seenplatte gab es am Dienstag Durchsuchungen.

Bundespolizei und LKA - Eingeschleuste illegal in Restaurants beschäftigt: Durchsuchungen in MV und Niedersachsen

