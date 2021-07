Einigung um Nord Stream 2: So steht Ministerpräsidentin Schwesig zum Big Deal

Berlin/Washington/Schwerin

Mecklenburg-Vorpommers Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Einigung im Dauerstreit zwischen Deutschland und den USA um die Gaspipeline Nord Stream 2 begrüßt. „Die Landesregierung stand immer hinter dem Bau dieser Pipeline. Und wir haben den Weiterbau stets unterstützt“, sagte Schwesig am Mittwochabend.

Sie freue sich zudem, dass die Ukraine durch das nun erzielte Ergebnis zusätzliches Geld erhält, um Maßnahmen im Klima- und Umweltschutz umzusetzen. „Ich bin froh, dass sich die Haltung der Landesregierung nun auch in dieser Lösung zeigt.“

Sanktionen, wenn Russland die Pipeline als politische Waffe nutzt

Im Kern der Einigung geht es dabei um die Ukraine, die mit der Inbetriebnahme der Ostseepipeline um den Wegfall von milliardenschweren Transitgebühren fürchtet. Sollte Russland versuchen, Energie als Waffe zu benutzen, oder weitere aggressive Handlungen gegen die Ukraine begehen, werde Deutschland auf nationaler Ebene handeln und in der Europäischen Union auf effektive Maßnahmen einschließlich Sanktionen drängen, um die russischen Kapazitäten für Exporte nach Europa im Energiesektor, auch in Bezug auf Gas, zu beschränken, teilten die USA und Deutschland in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Die Einigung sieht auch vor, dass Deutschland und die USA in den Ausbau erneuerbarer Energien in der Ukraine investieren. Beide Länder wollen sicherstellen, dass die Ukraine auch nach 2024 Transitgebühren für aus Russland geliefertes Gas erhält.

Nach eine Lücke von 50 Kilometern

Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 will die Bauarbeiten an der 1200 Kilometer langen Pipeline im August beenden. Der erste Strang ist komplett fertig und wird derzeit für die Inbetriebnahme vorbereitet. Am zweiten Strang klafft noch eine Lücke von 50 Kilometern. Die Einigung will das Unternehmen nicht kommentieren. Die Arbeiten waren nach Sanktionsdrohungen der USA unter dem früheren US-Präsidenten Trump ins Stocken geraten.

Einigung dürfte in den USA auf Widerstand stoßen

US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten bei ihrem letzten Treffen einen Neustart in den deutsch-amerikanischen Beziehungen beschworen . In den USA gibt jedoch parteiübergreifend Widerstand gegen Nord Stream 2. Eine Einigung dürfte im Kongress daher auf starken Widerstand stoßen.

Von Martina Rathke