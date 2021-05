Nicht nur für eine schöne Frisur, sondern für das gesamte Wohlfühlpaket sorgt seit dem 1. Mai Julia Kruse in ihrem Wellness-Friseursalon in Rostock. Sie verfolgt eine außergewöhnliche Philosophie ihres Handwerks. Und die will sie auch Kollegen vermitteln – in der ersten Friseur- und Make-up-Akademie MVs.