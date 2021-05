Rostock

Die Unsicherheiten sind groß, was die Lockerungen für Corona-Geimpfte in Mecklenburg-Vorpommern betrifft. Seit Mittwoch dürfen vollständig geimpfte Personen wieder in das Land kommen – für den Besuch der Zweitwohnung oder einen Tagesausflug an die Ostsee beispielsweise. Touristische Übernachtungen etwa in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen bleiben aber weiterhin untersagt.

Die Frage, die sich vielen nach der Ankündigung der Lockerung stellte: Was ist mit den Kindern – dürfen die ungeimpften Kinder ihre geimpften Eltern als Anhang der Kernfamilie begleiten? Nein, hieß die Antwort von der Landesregierung.

Laut einem Medienbericht soll das Land nun zurück gerudert sein und Kindern bis 14 Jahren, die ihre vollständig geimpften Eltern bei einem Ausflug an die Ostsee begleiten wollen, die Einreise gewähren. Doch das stimmt so nicht, sagt Regierungssprecher Andreas Timm. „Wenn vollständig Geimpfte nur aus dem Grund einreisen wollen, dass sie vollständig geimpft sind, dann dürfen die Kinder nicht mit“, sagt er.

Einreise aus triftigem Grund weiter gestattet – auch für Ungeimpfte und Kinder

So ist die Einreise für einen Tagesausflug oder dem Besuch der erweiterten Kernfamilie nur gestattet, wenn man vollständig gegen das Coronavirus geimpft wurde. Denn dann sei die Wahrscheinlichkeit sich anzustecken und das Virus zu übertragen viel geringer, sagt Timm. Als vollständig geimpft gelten Personen, bei denen die Zweitimpfung mindestens 14 Tage her ist. Außerdem muss die Person bei Einreise nach MV symptomfrei sein.

Anders sieht es jedoch aus, wenn die Einreise aus einem triftigen Grund stattfindet. „Der Besuch der Kernfamilie ist noch immer möglich, auch für Kinder oder Ungeimpfte“, so Timm. Er könne verstehen, dass viele Menschen von außerhalb schnell wieder nach MV wollen, doch diejenigen bittet er noch um etwas Geduld.

